Ferrari 849 Testarossa chega para substituir SF90 com 1.050 cv

A Ferrari acaba de revelar sua mais nova joia: a Ferrari 849 Testarossa. Este modelo que chegou para suceder a SF90 é uma combinação impressionante de tradição e modernidade. Com um conjunto híbrido plug-in que entrega 1.050 cv, a 849 é um verdadeiro supercarro que promete deixar os fãs da marca apaixonados.

No coração desse monstro, encontramos um motor V8 3.9 biturbo que gera 830 cv, acompanhado por três motores elétricos que somam mais 220 cv. A sensação ao pisar no acelerador? Uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos. Se você já experimentou a potência desses motores, sabe que a adrenalina vai lá em cima!

Design Clássico com Toques Modernos

A 849 Testarossa também faz uma homenagem digna de respeito aos clássicos da marca, como a 512 S e a FXX-K. Suas linhas elegantes e a extremidade dianteira marcante chamam a atenção. O modelo coupé apresenta um teto fixo que proporciona mais rigidez, enquanto a versão Spider conta com uma capota retrátil que abre em apenas 14 segundos. Um detalhe que todo amante de esportivos vai amar!

Dimensões que Impressionam

Falando em presença, o coupé mede 4,71 m de comprimento, 2,3 m de largura e tem um entre-eixos de 2,65 m. A Spider é um pouco mais baixa, chegando a 1,18 m de altura. Ambas possuem rodas de 20”, que garantem estabilidade e uma estética inconfundível. Andar por aí com um carro desse é como desfilar em uma passarela sobre rodas.

Interior de Luxo

Por dentro, o estilo não fica atrás, misturando minimalismo e luxo. O volante concentra os comandos principais, facilitando a vida do motorista. Os bancos oferecem suporte lateral reforçado — algo que todo entusiasta valoriza. E, claro, quem não ama tecnologia? A cabine oferece Apple CarPlay, Android Auto, e carregamento sem fio, tudo para garantir uma experiência conectada e intuitiva.

Equipamentos de Segurança e Condução

A 849 Testarossa incorpora avanços em condução e segurança. Com freios por fio, sistema ABS Evo, e a tecnologia FIVE com “gêmeo digital”, a dinâmica de condução é de tirar o fôlego. Para quem busca ainda mais performance, existe o pacote Assetto Fiorano, que reduz o peso em 30 kg e adiciona pneus de alta performance. Ideal para quem gosta de pista!

A nova 849 Testarossa não é só uma sucessora, mas uma verdadeira síntese de história e inovação. Com potência brutal, um design que remete ao legado da Ferrari e tecnologia de ponta, essa máquina promete ser um verdadeiro divisor de águas no mundo dos supercarros. Para quem ama acelerar e sentir o vento no rosto, essa é a definição de um sonho realizado.