Volkswagen do Brasil aumenta exportações em 50% até 2025

A Volkswagen do Brasil está vivendo um momento super empolgante nas suas exportações em 2025. Nos primeiros meses do ano, a montadora mostrou força e competitividade, enviando quase 16 mil veículos só em agosto. Esse é o melhor resultado mensal desde 2018! É uma baita conquista, não é mesmo? E com isso, a marca se mantém no topo como a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, acumulando mais de 4,3 milhões de unidades enviadas para fora do país.

Falando em números, de janeiro a agosto, a empresa despachou 83,7 mil veículos, o que representa um aumento de 50% em comparação ao mesmo período do ano passado. A Argentina se destacou como o principal destino, comprando 41,3 mil unidades. Quase o dobro do que foi registrado em 2024, impulsionando ainda mais a presença da Volkswagen na América do Sul.

Contribuições de Outros Mercados

E não para por aí! Outros países também ajudaram nesse desempenho incrível. O México teve um crescimento de 6%, enquanto a Colômbia e o Chile viram incrementos de 76% e 82%, respectivamente. A Volkswagen até retomou os embarques para a África, enviando lotes do Novo T-Cross para países como Camarões e Costa do Marfim. Isso só mostra como as coisas estão folgadas na exportação!

Modelos em Destaque

Entre os modelos, o Volkswagen Polo brilha, liderando as exportações com 27,4 mil unidades, uma alta de 36%. E ele também continua sendo o carro mais vendido no mercado interno aqui no Brasil. A picape Saveiro vem em segundo lugar, com 15,7 mil unidades enviadas, seguida pelo Novo T-Cross (13,9 mil) e o Novo Nivus (12,7 mil). O recém-lançado Tera já está na lista, com 11,1 mil unidades exportadas.

Falando do Novo T-Cross, ele teve um crescimento de 80% nas exportações! É, sem dúvida, o SUV mais querido do Brasil. Já o Nivus também está na boa, com um aumento de 26% nas vendas externas. E o Tera, que foi desenvolvido aqui mesmo, está conquistando mercados na América Latina e no Caribe, além de ter ganhado cinco estrelas no Latin NCAP.

Logística Eficiente

A Volkswagen não mede esforços. A empresa destaca que o sucesso das exportações está diretamente ligado a uma boa integração entre Logística, Produção e Vendas. Com operações de exportação pelos portos de Santos e Paranaguá, e importação por Suape e Vitória, a marca investe em uma cadeia logística eficiente e atendimento de qualidade para seus clientes globais.

Esse aumento nas exportações realmente mostra a qualidade dos carros feitos no Brasil e a confiança que a Volkswagen conseguiu conquistar nos mercados internacionais. É isso que está permitindo que a montadora expanda sua atuação em várias regiões e se consolide ainda mais como uma referência global no comércio automotivo.

É interessante ver como a Volkswagen se reinventa e se adapta às demandas do mercado. Ao longo dos anos, a paixão pela marca e por seus modelos só cresce, e a gente, que ama carros, não pode deixar de celebrar essas conquistas!