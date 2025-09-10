Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 9 de setembro de 2025 segundo a Fipe


Os carros mais vendidos até dia 9 de setembro de 2025
Foto: Reprodução/Max Corifeu São Paulo, SP

O Hyundai HB20 continua dominando o mercado de carros e comerciais leves, acumulando impressionantes 4.485 unidades vendidas até o dia 9 de setembro. Para quem curte praticidade e eficiência no dia a dia, esse modelo é uma escolha certeira! A Fiat Strada, que começou o mês na frente, agora ocupa a segunda posição, com 3.793 emplacamentos. Não dá para subestimar a Strada; ela pode facilmente retomar o primeiro lugar, visto que é um verdadeiro sucesso entre os motoristas.

Logo atrás, na terceira posição, está o Volkswagen Polo, com 2.847 unidades comercializadas. Um hatch que une estilo e economia, perfeito para quem circula em cidades grandes. O Chevrolet Onix vem em seguida, somando 2.423 vendas. É um carro que agrada bastante pela versatilidade e, claro, pelo desempenho na cidade.

Na disputa dos SUVs, o Toyota Corolla Cross se destaca, mantendo a liderança com 2.337 unidades vendidas. Esse modelo é ideal para quem busca conforto e tecnologia em viagens. Não é à toa que muitos motoristas se rendem a ele nos fins de semana. O Hyundai Creta também se mostra forte, ocupando a segunda posição dos SUVs, com 2.061 licenciamentos. Entre outros, o Creta é famoso pelo espaço interno e pela segurança.

O Volkswagen T-Cross aparece com 1.974 unidades vendidas, mas já sente a pressão da novidade: o Volkswagen Tera, que surge em nono lugar com 1.883 unidades. Ele promete muito, e as expectativas estão altas para o seu desempenho. O Chevrolet Tracker, por sua vez, mantém um bom ritmo e ocupa a quarta posição no segmento SUV, com 1.941 emplacamentos.

E não podemos deixar de mencionar o Hyundai HB20S, que se destaca como o sedã mais vendido, ocupando a décima posição do ranking geral com 1.543 unidades emplacadas. Já o Fiat Pulse, que tem atraído a atenção pela proposta híbrida, está um pouco atrasado na competição, ficando em 22º lugar com 1.073 unidades.

Falando de estilo e robustez, a Fiat Toro mostra sua força com 1.477 emplacamentos e, claro, a Toyota Hilux é imbatível entre as picapes médias, alcançando 1.141 unidades licenciadas. Quem já dirigiu uma picape nesse estilo sabe como é bom ter um veículo preparado para aventuras e para enfrentar estradas mais difíceis.

Abaixo, temos o ranking dos carros mais vendidos do Brasil, uma verdadeira vitrine para quem está sempre de olho nas melhores opções do mercado:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB204.485
2Fiat Strada3.793
3Volkswagen Polo2.847
4Chevrolet Onix2.423
5Toyota Corolla Cross2.337
6Hyundai Creta2.061
7Volkswagen T-Cross1.974
8Chevrolet Tracker1.941
9Volkswagen Tera1.883
10Volkswagen Saveiro1.686
11Nissan Kicks1.605
12Fiat Argo1.589
13Fiat Fastback1.573
14Hyundai HB20S1.543
15Fiat Toro1.477
16Chevrolet Onix Plus1.409
17Volkswagen Nivus1.393
18Honda HR-V1.272
19Jeep Compass1.196
20Fiat Mobi1.156
21Toyota Hilux1.141
22Fiat Pulse1.073
23Volkswagen Virtus1.040
24Jeep Renegade1.033
25Ford Ranger785
26Chevrolet S10699

Esse ranking é uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro ou apenas quer acompanhar as tendências do mercado. Cada modelo aí tem suas particularidades e atrativos, pensados para atender diferentes estilos de vida.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

