Carros mais vendidos até 9 de setembro de 2025 segundo a Fipe

O Hyundai HB20 continua dominando o mercado de carros e comerciais leves, acumulando impressionantes 4.485 unidades vendidas até o dia 9 de setembro. Para quem curte praticidade e eficiência no dia a dia, esse modelo é uma escolha certeira! A Fiat Strada, que começou o mês na frente, agora ocupa a segunda posição, com 3.793 emplacamentos. Não dá para subestimar a Strada; ela pode facilmente retomar o primeiro lugar, visto que é um verdadeiro sucesso entre os motoristas.

Logo atrás, na terceira posição, está o Volkswagen Polo, com 2.847 unidades comercializadas. Um hatch que une estilo e economia, perfeito para quem circula em cidades grandes. O Chevrolet Onix vem em seguida, somando 2.423 vendas. É um carro que agrada bastante pela versatilidade e, claro, pelo desempenho na cidade.

Na disputa dos SUVs, o Toyota Corolla Cross se destaca, mantendo a liderança com 2.337 unidades vendidas. Esse modelo é ideal para quem busca conforto e tecnologia em viagens. Não é à toa que muitos motoristas se rendem a ele nos fins de semana. O Hyundai Creta também se mostra forte, ocupando a segunda posição dos SUVs, com 2.061 licenciamentos. Entre outros, o Creta é famoso pelo espaço interno e pela segurança.

O Volkswagen T-Cross aparece com 1.974 unidades vendidas, mas já sente a pressão da novidade: o Volkswagen Tera, que surge em nono lugar com 1.883 unidades. Ele promete muito, e as expectativas estão altas para o seu desempenho. O Chevrolet Tracker, por sua vez, mantém um bom ritmo e ocupa a quarta posição no segmento SUV, com 1.941 emplacamentos.

E não podemos deixar de mencionar o Hyundai HB20S, que se destaca como o sedã mais vendido, ocupando a décima posição do ranking geral com 1.543 unidades emplacadas. Já o Fiat Pulse, que tem atraído a atenção pela proposta híbrida, está um pouco atrasado na competição, ficando em 22º lugar com 1.073 unidades.

Falando de estilo e robustez, a Fiat Toro mostra sua força com 1.477 emplacamentos e, claro, a Toyota Hilux é imbatível entre as picapes médias, alcançando 1.141 unidades licenciadas. Quem já dirigiu uma picape nesse estilo sabe como é bom ter um veículo preparado para aventuras e para enfrentar estradas mais difíceis.

Abaixo, temos o ranking dos carros mais vendidos do Brasil, uma verdadeira vitrine para quem está sempre de olho nas melhores opções do mercado:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 4.485 2 Fiat Strada 3.793 3 Volkswagen Polo 2.847 4 Chevrolet Onix 2.423 5 Toyota Corolla Cross 2.337 6 Hyundai Creta 2.061 7 Volkswagen T-Cross 1.974 8 Chevrolet Tracker 1.941 9 Volkswagen Tera 1.883 10 Volkswagen Saveiro 1.686 11 Nissan Kicks 1.605 12 Fiat Argo 1.589 13 Fiat Fastback 1.573 14 Hyundai HB20S 1.543 15 Fiat Toro 1.477 16 Chevrolet Onix Plus 1.409 17 Volkswagen Nivus 1.393 18 Honda HR-V 1.272 19 Jeep Compass 1.196 20 Fiat Mobi 1.156 21 Toyota Hilux 1.141 22 Fiat Pulse 1.073 23 Volkswagen Virtus 1.040 24 Jeep Renegade 1.033 25 Ford Ranger 785 26 Chevrolet S10 699

Esse ranking é uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro ou apenas quer acompanhar as tendências do mercado. Cada modelo aí tem suas particularidades e atrativos, pensados para atender diferentes estilos de vida.