Carros mais vendidos até 9 de setembro de 2025 segundo a Fipe

O Hyundai HB20 continua dominando o mercado de carros e comerciais leves, acumulando impressionantes 4.485 unidades vendidas até o dia 9 de setembro. Para quem curte praticidade e eficiência no dia a dia, esse modelo é uma escolha certeira! A Fiat Strada, que começou o mês na frente, agora ocupa a segunda posição, com 3.793 emplacamentos. Não dá para subestimar a Strada; ela pode facilmente retomar o primeiro lugar, visto que é um verdadeiro sucesso entre os motoristas.
Logo atrás, na terceira posição, está o Volkswagen Polo, com 2.847 unidades comercializadas. Um hatch que une estilo e economia, perfeito para quem circula em cidades grandes. O Chevrolet Onix vem em seguida, somando 2.423 vendas. É um carro que agrada bastante pela versatilidade e, claro, pelo desempenho na cidade.
Na disputa dos SUVs, o Toyota Corolla Cross se destaca, mantendo a liderança com 2.337 unidades vendidas. Esse modelo é ideal para quem busca conforto e tecnologia em viagens. Não é à toa que muitos motoristas se rendem a ele nos fins de semana. O Hyundai Creta também se mostra forte, ocupando a segunda posição dos SUVs, com 2.061 licenciamentos. Entre outros, o Creta é famoso pelo espaço interno e pela segurança.
O Volkswagen T-Cross aparece com 1.974 unidades vendidas, mas já sente a pressão da novidade: o Volkswagen Tera, que surge em nono lugar com 1.883 unidades. Ele promete muito, e as expectativas estão altas para o seu desempenho. O Chevrolet Tracker, por sua vez, mantém um bom ritmo e ocupa a quarta posição no segmento SUV, com 1.941 emplacamentos.
E não podemos deixar de mencionar o Hyundai HB20S, que se destaca como o sedã mais vendido, ocupando a décima posição do ranking geral com 1.543 unidades emplacadas. Já o Fiat Pulse, que tem atraído a atenção pela proposta híbrida, está um pouco atrasado na competição, ficando em 22º lugar com 1.073 unidades.
Falando de estilo e robustez, a Fiat Toro mostra sua força com 1.477 emplacamentos e, claro, a Toyota Hilux é imbatível entre as picapes médias, alcançando 1.141 unidades licenciadas. Quem já dirigiu uma picape nesse estilo sabe como é bom ter um veículo preparado para aventuras e para enfrentar estradas mais difíceis.
Abaixo, temos o ranking dos carros mais vendidos do Brasil, uma verdadeira vitrine para quem está sempre de olho nas melhores opções do mercado:
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Hyundai HB20
|4.485
|2
|Fiat Strada
|3.793
|3
|Volkswagen Polo
|2.847
|4
|Chevrolet Onix
|2.423
|5
|Toyota Corolla Cross
|2.337
|6
|Hyundai Creta
|2.061
|7
|Volkswagen T-Cross
|1.974
|8
|Chevrolet Tracker
|1.941
|9
|Volkswagen Tera
|1.883
|10
|Volkswagen Saveiro
|1.686
|11
|Nissan Kicks
|1.605
|12
|Fiat Argo
|1.589
|13
|Fiat Fastback
|1.573
|14
|Hyundai HB20S
|1.543
|15
|Fiat Toro
|1.477
|16
|Chevrolet Onix Plus
|1.409
|17
|Volkswagen Nivus
|1.393
|18
|Honda HR-V
|1.272
|19
|Jeep Compass
|1.196
|20
|Fiat Mobi
|1.156
|21
|Toyota Hilux
|1.141
|22
|Fiat Pulse
|1.073
|23
|Volkswagen Virtus
|1.040
|24
|Jeep Renegade
|1.033
|25
|Ford Ranger
|785
|26
|Chevrolet S10
|699
Esse ranking é uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro ou apenas quer acompanhar as tendências do mercado. Cada modelo aí tem suas particularidades e atrativos, pensados para atender diferentes estilos de vida.