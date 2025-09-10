Zeekr 7X EV chega ao Brasil e recebe atualização na China

O novo Zeekr 7X chegou para apresentar uma atualização robusta, com mais potência, autonomia e tecnologia, sem mudar muito o visual do modelo antigo. Os dados do MIIT chinês já confirmam que esse SUV elétrico poderá ter várias opções de bateria, com uma autonomia de até 802 km, dependendo de como a gente montar a configuração.

Uma das coisas legais é que o Zeekr 7X vai oferecer tanto tração traseira (RWD) quanto tração integral (AWD). E não pense que isso significa motores fracos, não! A versão RWD agora alcança 496 cv com 370 kW. Já a AWD, com seu motor dianteiro, entrega 288 cv com 215 kW. Isso tudo vai ser possível com as baterias de 75 kWh e 103 kWh, que vão oferecer diferentes níveis de autonomia: 600 km, 620 km, 715 km, 770 km e, claro, os impressionantes 802 km.

Design e Dimensões

Quem conhece o modelo atual pode notar que o novo Zeekr 7X mantém praticamente as mesmas medidas — um tamanho bom para quem busca conforto sem abrir mão da manobrabilidade. Ele mede 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,66 m de altura, com um entre-eixos de 2,92 m. O peso fica entre 2.280 kg e 2.470 kg, dependendo da versão escolhida. As mudanças no design são mais sutis e focadas no desempenho e na tecnologia interna.

Evolução Aclamada

Quando comparamos com a geração anterior, é fácil ver que a evolução é significativa. Para se ter uma ideia, a versão RWD do modelo antigo tinha 416 cv e a AWD, 221 cv. Com essa nova versão, a capacidade de alcance e a potência do motor só aumentaram.

Direção Inteligente e Novas Tecnologias

O SUV também traz inovações na direção inteligente. Um teto com sensor Lidar e a possibilidade de incluir o chip Nvidia Thor-U em algumas versões vão oferecer funções como NOA de alta velocidade, NOA urbano e estacionamento assistido. Isso é perfeito para quem já enfrentou um transeunte urbano lotado e desejou ter um “copiloto” para ajudar.

E tem mais: a introdução do sistema elétrico de 900V vai permitir recargas mais rápidas e uma eficiência que torna a experiência de dirigir ainda mais agradável. Essa tecnologia é um grande passo para a Zeekr, mostrando que eles estão comprometidos em inovar e elevar a performance de seus elétricos.

Personalização e Preço

A personalização também é um ponto forte. O Zeekr 7X terá várias opções de rodas — de 19 a 21 polegadas — e até pinças de freio vermelhas para dar um charme a mais. E se você precisa reboquear algo, tem opção de gancho retrátil, embora a capacidade de reboque ainda não tenha sido divulgada.

Ele chegou ao Brasil com um preço de R$ 448 mil, com a pré-venda começando em julho e as entregas iniciando em agosto. Por enquanto, a versão disponível é a Flagship AWD, e isso coloca o SUV entre outras opções premium e já conhecidas no mercado, como o BMW X3 M50 xDrive, que custa cerca de R$ 625,9 mil.

O Zeekr 7X surge como uma alternativa bacana e competitiva nesse cenário de SUVs. Quem pode resiStir a um carro que combina potência com essa tecnologia toda?