SBT anuncia relançamento de “Viva a Noite” com novas apresentações

O SBT anunciou o retorno do programa “Viva a Noite”, um dos maiores sucessos da televisão nos anos 1980, que projetou a carreira de Gugu Liberato. A atração será exibida nas noites de sexta-feira e ocupará o espaço atualmente dedicado ao programa “Tela de Sucessos”.

Entre os possíveis apresentadores estão Luís Ricardo, conhecido por seu trabalho em atrações como “Baú da Felicidade”, e João Augusto Liberato, filho de Gugu. Este último tem sido cogitado para participar de futuras edições de realities, como “A Fazenda”.

História do Programa

O “Viva a Noite” foi lançado em 1982 sob a direção da argentina Nelly Raymond, a pedido de Silvio Santos, que buscava uma programação mais jovem e dinâmica. Inicialmente exibido às terças-feiras, o programa rapidamente mudou para os sábados, onde se firmou.

A atração combinava música, gincanas, entrevistas e humor, conseguindo liderar a audiência em várias ocasiões, mesmo competindo com programas populares como “Supercine” da Globo e “Perdidos na Noite”, da Bandeirantes.

A Era Gugu

Gugu Liberato, que passou a apresentar o programa em 1983, se tornou seu grande símbolo. Seu famoso bordão “Viva a Noite! Viva! Viva! Viva!” é lembrado até hoje. O programa trouxe quadros marcantes, como o “Sonho Maluco”, onde desejos inusitados eram realizados, e a icônica entrevista com o elenco de “Chaves” em 1989.

Tentativas de Retorno

O programa saiu do ar em 1992, mas algumas de suas características foram reaproveitadas no “Domingo Legal”, também com Gugu. Em 2007, houve uma nova tentativa de relançamento, agora com a apresentação de Gilmelândia. Apesar dos esforços, essa versão durou apenas nove meses e não alcançou o mesmo sucesso.

Com o retorno do “Viva a Noite”, o SBT busca capitalizar sobre a nostalgia do público, integrando elementos que toquem na memória afetiva dos telespectadores, ao mesmo tempo em que se adapta aos formatos modernos de programação. A expectativa é de que a nova atração, com Luís Ricardo, João Augusto Liberato ou outro nome, consiga resgatar a essência do original e retomar seu lugar de destaque na televisão brasileira.