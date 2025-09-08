Cinco carros mais vendidos em seu estado em agosto

A picape Strada continuou reinando absoluta entre os carros mais vendidos do Brasil em agosto. No mês anterior, ela havia conquistado 15 estados, enquanto desta vez garantiu a liderança em 12. E, olha só, não foi nem um pouco popular na região Sul, onde a Volkswagen dominou, levando o topo em todos os estados. A Fiat também teve um bom desempenho com o Argo, conquistando sozinha os pódios em Sergipe, Acre e Minas Gerais, com direito a dobradinha nos dois últimos. E, para surpreender, o Fastback fez bonito no Rio de Janeiro, ocupando o primeiro lugar.
Falando em sucesso, o VW Polo, que foi o campeão mês passado, manteve seu charme e liderou em seis estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, a VW ainda conseguiu uma dobradinha, algo bem significativo. E não podemos deixar de mencionar a Saveiro, que pegou todo mundo de surpresa liderando no Paraná e também fazendo dobradinha para a marca.
No nordeste, a Toyota Hilux, que havia sido a favorita em três estados no mês anterior, apareceu apenas em Roraima agora. No Tocantins, a Ford Ranger levou o prêmio de mais vendida, enquanto no Distrito Federal dominou o GWM Haval H6, representando bem a presença dos modelos chineses no mercado.
Falando do Toyota Corolla Cross, que teve um recorde histórico de vendas, ele foi o mais amado na Paraíba e ainda levou o segundo lugar em outros cinco estados, como Alagoas e Rio de Janeiro. Curiosamente, o Hyundai HB20 figurou apenas em três estados e o Chevrolet Onix apenas em Rondônia.
Vamos explorar mais a fundo os favoritos em cada estado:
Região Centro-Oeste
Distrito Federal
- GWM Haval H6 – 383 unidades
- BYD Dolphin Mini – 356 unidades
- Fiat Argo – 338 unidades
- BYD Song – 324 unidades
- Toyota Corolla Cross – 321 unidades
Goiás
- Fiat Strada – 538 unidades
- Toyota Hilux – 292 unidades
- Hyundai Creta – 287 unidades
- Ford Ranger – 283 unidades
- VW Polo – 271 unidades
Mato Grosso
- Fiat Strada – 398 unidades
- VW Polo – 273 unidades
- Toyota Hilux – 235 unidades
- Hyundai Creta – 232 unidades
- Toyota Corolla Cross – 208 unidades
Mato Grosso do Sul
- Fiat Strada – 147 unidades
- VW Polo – 125 unidades
- Toyota Corolla Cross – 121 unidades
- Toyota Hilux – 86 unidades
- Ford Ranger – 83 unidades
Região Nordeste
Alagoas
- VW Polo – 175 unidades
- Toyota Corolla Cross – 109 unidades
- Fiat Strada – 93 unidades
- VW T-Cross – 74 unidades
- BYD Song – 72 unidades
Bahia
- Fiat Strada – 684 unidades
- VW Polo – 407 unidades
- Toyota Corolla Cross – 361 unidades
- Hyundai Creta – 335 unidades
- Fiat Argo – 224 unidades
Ceará
- Fiat Strada – 306 unidades
- Toyota Corolla Cross – 245 unidades
- VW Polo – 234 unidades
- Hyundai Creta – 216 unidades
- Fiat Argo – 189 unidades
Maranhão
- Fiat Strada – 286 unidades
- Toyota Hilux – 175 unidades
- VW Polo – 170 unidades
- Hyundai Creta – 126 unidades
- Fiat Argo – 125 unidades
Paraíba
- Toyota Corolla Cross – 208 unidades
- VW Polo – 204 unidades
- Fiat Strada – 174 unidades
- Caoa Chery Tiggo 7 – 121 unidades
- VW T-Cross – 98 unidades
Pernambuco
- Fiat Strada – 427 unidades
- VW Polo – 374 unidades
- Fiat Argo – 240 unidades
- Toyota Corolla Cross – 236 unidades
- Hyundai Creta – 223 unidades
Piauí
- Fiat Strada – 152 unidades
- Toyota Corolla Cross – 144 unidades
- VW Polo – 135 unidades
- VW T-Cross – 73 unidades
- Fiat Argo – 68 unidades
Rio Grande do Norte
- Fiat Strada – 150 unidades
- VW Polo – 110 unidades
- Toyota Corolla Cross – 90 unidades
- Hyundai Creta – 82 unidades
- BYD Dolphin Mini – 70 unidades
Sergipe
- Fiat Argo – 305 unidades
- Toyota Corolla Cross – 97 unidades
- VW Polo – 87 unidades
- Fiat Strada – 84 unidades
- VW Virtus – 70 unidades
Região Norte
Acre
- Fiat Argo – 49 unidades
- Fiat Strada – 35 unidades
- Toyota Hilux – 30 unidades
- VW Polo – 29 unidades
- Honda HR-V – 21 unidades
Amapá
- VW Polo – 41 unidades
- Fiat Argo – 36 unidades
- Fiat Strada – 36 unidades
- Toyota Hilux – 30 unidades
- Hyundai HB20 – 29 unidades
Amazonas
- VW Polo – 359 unidades
- Fiat Argo – 342 unidades
- Chevrolet Montana – 280 unidades
- Chevrolet S10 – 192 unidades
- Fiat Strada – 140 unidades
Pará
- Fiat Strada – 268 unidades
- VW Polo – 217 unidades
- Toyota Hilux – 201 unidades
- Hyundai Creta – 134 unidades
- Chevrolet Tracker – 100 unidades
Rondônia
- Fiat Strada – 201 unidades
- Toyota Hilux – 81 unidades
- Ford Ranger – 66 unidades
- Chevrolet Onix – 65 unidades
- Chevrolet S10 – 56 unidades
Roraima
- Toyota Hilux – 77 unidades
- Fiat Strada – 43 unidades
- VW Polo – 40 unidades
- Chevrolet S10 – 34 unidades
- Ford Ranger – 27 unidades
Tocantins
- Ford Ranger – 160 unidades
- Fiat Strada – 136 unidades
- VW Polo – 69 unidades
- Toyota Hilux – 60 unidades
- Hyundai Creta – 44 unidades
Região Sudeste
Espírito Santo
- Fiat Strada – 362 unidades
- VW Polo – 218 unidades
- Toyota Corolla Cross – 216 unidades
- Hyundai Creta – 187 unidades
- Fiat Fastback – 142 unidades
Minas Gerais
- Fiat Argo – 5.322 unidades
- Fiat Mobi – 4.100 unidades
- Hyundai HB20 – 3.786 unidades
- Fiat Strada – 3.593 unidades
- VW Polo – 3.024 unidades
Rio de Janeiro
- Fiat Fastback – 404 unidades
- Toyota Corolla Cross – 395 unidades
- Fiat Pulse – 377 unidades
- Hyundai Creta – 353 unidades
- VW Polo – 347 unidades
São Paulo
- VW Polo – 3.559 unidades
- VW T-Cross – 3.342 unidades
- Toyota Corolla Cross – 3.006 unidades
- Chevrolet Tracker – 1.705 unidades
- Fiat Strada – 1.683 unidades
Região Sul
Paraná
- VW Saveiro – 1.352 unidades
- VW Polo – 1.074 unidades
- Hyundai HB20 – 681 unidades
- Fiat Strada – 678 unidades
- Renault Kwid – 616 unidades
Rio Grande do Sul
- VW Polo – 568 unidades
- Chevrolet Tracker – 414 unidades
- Fiat Strada – 390 unidades
- VW Saveiro – 339 unidades
- VW T-Cross – 329 unidades
Santa Catarina
- VW Polo – 480 unidades
- Fiat Strada – 443 unidades
- Jeep Compass – 436 unidades
- Hyundai Creta – 367 unidades
- VW T-Cross – 360 unidades
É sempre interessante ver como as preferências mudam de região para região. Os carros têm essas histórias únicas que refletem os gostos e necessidades dos motoristas locais. Cada escolha traz um pouco da cultura e do estilo da região. Se você já ficou preso no trânsito de São Paulo ou se aventurou pelas estradas do Sul, com certeza tem sua própria opinião sobre esses carros, né?