Cinco carros mais vendidos em seu estado em agosto

Autor Rodrigo Campos
Veja quais foram os 5 carros mais vendidos em seu estado em agosto
A picape Strada continuou reinando absoluta entre os carros mais vendidos do Brasil em agosto. No mês anterior, ela havia conquistado 15 estados, enquanto desta vez garantiu a liderança em 12. E, olha só, não foi nem um pouco popular na região Sul, onde a Volkswagen dominou, levando o topo em todos os estados. A Fiat também teve um bom desempenho com o Argo, conquistando sozinha os pódios em Sergipe, Acre e Minas Gerais, com direito a dobradinha nos dois últimos. E, para surpreender, o Fastback fez bonito no Rio de Janeiro, ocupando o primeiro lugar.

Falando em sucesso, o VW Polo, que foi o campeão mês passado, manteve seu charme e liderou em seis estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, a VW ainda conseguiu uma dobradinha, algo bem significativo. E não podemos deixar de mencionar a Saveiro, que pegou todo mundo de surpresa liderando no Paraná e também fazendo dobradinha para a marca.

No nordeste, a Toyota Hilux, que havia sido a favorita em três estados no mês anterior, apareceu apenas em Roraima agora. No Tocantins, a Ford Ranger levou o prêmio de mais vendida, enquanto no Distrito Federal dominou o GWM Haval H6, representando bem a presença dos modelos chineses no mercado.

Falando do Toyota Corolla Cross, que teve um recorde histórico de vendas, ele foi o mais amado na Paraíba e ainda levou o segundo lugar em outros cinco estados, como Alagoas e Rio de Janeiro. Curiosamente, o Hyundai HB20 figurou apenas em três estados e o Chevrolet Onix apenas em Rondônia.

Vamos explorar mais a fundo os favoritos em cada estado:

Região Centro-Oeste

Distrito Federal

  1. GWM Haval H6 – 383 unidades
  2. BYD Dolphin Mini – 356 unidades
  3. Fiat Argo – 338 unidades
  4. BYD Song – 324 unidades
  5. Toyota Corolla Cross – 321 unidades

Goiás

  1. Fiat Strada – 538 unidades
  2. Toyota Hilux – 292 unidades
  3. Hyundai Creta – 287 unidades
  4. Ford Ranger – 283 unidades
  5. VW Polo – 271 unidades

Mato Grosso

  1. Fiat Strada – 398 unidades
  2. VW Polo – 273 unidades
  3. Toyota Hilux – 235 unidades
  4. Hyundai Creta – 232 unidades
  5. Toyota Corolla Cross – 208 unidades

Mato Grosso do Sul

  1. Fiat Strada – 147 unidades
  2. VW Polo – 125 unidades
  3. Toyota Corolla Cross – 121 unidades
  4. Toyota Hilux – 86 unidades
  5. Ford Ranger – 83 unidades

Região Nordeste

Alagoas

  1. VW Polo – 175 unidades
  2. Toyota Corolla Cross – 109 unidades
  3. Fiat Strada – 93 unidades
  4. VW T-Cross – 74 unidades
  5. BYD Song – 72 unidades

Bahia

  1. Fiat Strada – 684 unidades
  2. VW Polo – 407 unidades
  3. Toyota Corolla Cross – 361 unidades
  4. Hyundai Creta – 335 unidades
  5. Fiat Argo – 224 unidades

Ceará

  1. Fiat Strada – 306 unidades
  2. Toyota Corolla Cross – 245 unidades
  3. VW Polo – 234 unidades
  4. Hyundai Creta – 216 unidades
  5. Fiat Argo – 189 unidades

Maranhão

  1. Fiat Strada – 286 unidades
  2. Toyota Hilux – 175 unidades
  3. VW Polo – 170 unidades
  4. Hyundai Creta – 126 unidades
  5. Fiat Argo – 125 unidades

Paraíba

  1. Toyota Corolla Cross – 208 unidades
  2. VW Polo – 204 unidades
  3. Fiat Strada – 174 unidades
  4. Caoa Chery Tiggo 7 – 121 unidades
  5. VW T-Cross – 98 unidades

Pernambuco

  1. Fiat Strada – 427 unidades
  2. VW Polo – 374 unidades
  3. Fiat Argo – 240 unidades
  4. Toyota Corolla Cross – 236 unidades
  5. Hyundai Creta – 223 unidades

Piauí

  1. Fiat Strada – 152 unidades
  2. Toyota Corolla Cross – 144 unidades
  3. VW Polo – 135 unidades
  4. VW T-Cross – 73 unidades
  5. Fiat Argo – 68 unidades

Rio Grande do Norte

  1. Fiat Strada – 150 unidades
  2. VW Polo – 110 unidades
  3. Toyota Corolla Cross – 90 unidades
  4. Hyundai Creta – 82 unidades
  5. BYD Dolphin Mini – 70 unidades

Sergipe

  1. Fiat Argo – 305 unidades
  2. Toyota Corolla Cross – 97 unidades
  3. VW Polo – 87 unidades
  4. Fiat Strada – 84 unidades
  5. VW Virtus – 70 unidades

Região Norte

Acre

  1. Fiat Argo – 49 unidades
  2. Fiat Strada – 35 unidades
  3. Toyota Hilux – 30 unidades
  4. VW Polo – 29 unidades
  5. Honda HR-V – 21 unidades

Amapá

  1. VW Polo – 41 unidades
  2. Fiat Argo – 36 unidades
  3. Fiat Strada – 36 unidades
  4. Toyota Hilux – 30 unidades
  5. Hyundai HB20 – 29 unidades

Amazonas

  1. VW Polo – 359 unidades
  2. Fiat Argo – 342 unidades
  3. Chevrolet Montana – 280 unidades
  4. Chevrolet S10 – 192 unidades
  5. Fiat Strada – 140 unidades

Pará

  1. Fiat Strada – 268 unidades
  2. VW Polo – 217 unidades
  3. Toyota Hilux – 201 unidades
  4. Hyundai Creta – 134 unidades
  5. Chevrolet Tracker – 100 unidades

Rondônia

  1. Fiat Strada – 201 unidades
  2. Toyota Hilux – 81 unidades
  3. Ford Ranger – 66 unidades
  4. Chevrolet Onix – 65 unidades
  5. Chevrolet S10 – 56 unidades

Roraima

  1. Toyota Hilux – 77 unidades
  2. Fiat Strada – 43 unidades
  3. VW Polo – 40 unidades
  4. Chevrolet S10 – 34 unidades
  5. Ford Ranger – 27 unidades

Tocantins

  1. Ford Ranger – 160 unidades
  2. Fiat Strada – 136 unidades
  3. VW Polo – 69 unidades
  4. Toyota Hilux – 60 unidades
  5. Hyundai Creta – 44 unidades

Região Sudeste

Espírito Santo

  1. Fiat Strada – 362 unidades
  2. VW Polo – 218 unidades
  3. Toyota Corolla Cross – 216 unidades
  4. Hyundai Creta – 187 unidades
  5. Fiat Fastback – 142 unidades

Minas Gerais

  1. Fiat Argo – 5.322 unidades
  2. Fiat Mobi – 4.100 unidades
  3. Hyundai HB20 – 3.786 unidades
  4. Fiat Strada – 3.593 unidades
  5. VW Polo – 3.024 unidades

Rio de Janeiro

  1. Fiat Fastback – 404 unidades
  2. Toyota Corolla Cross – 395 unidades
  3. Fiat Pulse – 377 unidades
  4. Hyundai Creta – 353 unidades
  5. VW Polo – 347 unidades

São Paulo

  1. VW Polo – 3.559 unidades
  2. VW T-Cross – 3.342 unidades
  3. Toyota Corolla Cross – 3.006 unidades
  4. Chevrolet Tracker – 1.705 unidades
  5. Fiat Strada – 1.683 unidades

Região Sul

Paraná

  1. VW Saveiro – 1.352 unidades
  2. VW Polo – 1.074 unidades
  3. Hyundai HB20 – 681 unidades
  4. Fiat Strada – 678 unidades
  5. Renault Kwid – 616 unidades

Rio Grande do Sul

  1. VW Polo – 568 unidades
  2. Chevrolet Tracker – 414 unidades
  3. Fiat Strada – 390 unidades
  4. VW Saveiro – 339 unidades
  5. VW T-Cross – 329 unidades

Santa Catarina

  1. VW Polo – 480 unidades
  2. Fiat Strada – 443 unidades
  3. Jeep Compass – 436 unidades
  4. Hyundai Creta – 367 unidades
  5. VW T-Cross – 360 unidades

É sempre interessante ver como as preferências mudam de região para região. Os carros têm essas histórias únicas que refletem os gostos e necessidades dos motoristas locais. Cada escolha traz um pouco da cultura e do estilo da região. Se você já ficou preso no trânsito de São Paulo ou se aventurou pelas estradas do Sul, com certeza tem sua própria opinião sobre esses carros, né?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

