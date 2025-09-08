Cinco carros mais vendidos em seu estado em agosto

A picape Strada continuou reinando absoluta entre os carros mais vendidos do Brasil em agosto. No mês anterior, ela havia conquistado 15 estados, enquanto desta vez garantiu a liderança em 12. E, olha só, não foi nem um pouco popular na região Sul, onde a Volkswagen dominou, levando o topo em todos os estados. A Fiat também teve um bom desempenho com o Argo, conquistando sozinha os pódios em Sergipe, Acre e Minas Gerais, com direito a dobradinha nos dois últimos. E, para surpreender, o Fastback fez bonito no Rio de Janeiro, ocupando o primeiro lugar.

Falando em sucesso, o VW Polo, que foi o campeão mês passado, manteve seu charme e liderou em seis estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, a VW ainda conseguiu uma dobradinha, algo bem significativo. E não podemos deixar de mencionar a Saveiro, que pegou todo mundo de surpresa liderando no Paraná e também fazendo dobradinha para a marca.

No nordeste, a Toyota Hilux, que havia sido a favorita em três estados no mês anterior, apareceu apenas em Roraima agora. No Tocantins, a Ford Ranger levou o prêmio de mais vendida, enquanto no Distrito Federal dominou o GWM Haval H6, representando bem a presença dos modelos chineses no mercado.

Falando do Toyota Corolla Cross, que teve um recorde histórico de vendas, ele foi o mais amado na Paraíba e ainda levou o segundo lugar em outros cinco estados, como Alagoas e Rio de Janeiro. Curiosamente, o Hyundai HB20 figurou apenas em três estados e o Chevrolet Onix apenas em Rondônia.

Vamos explorar mais a fundo os favoritos em cada estado:

Região Centro-Oeste

Distrito Federal

GWM Haval H6 – 383 unidades BYD Dolphin Mini – 356 unidades Fiat Argo – 338 unidades BYD Song – 324 unidades Toyota Corolla Cross – 321 unidades

Goiás

Fiat Strada – 538 unidades Toyota Hilux – 292 unidades Hyundai Creta – 287 unidades Ford Ranger – 283 unidades VW Polo – 271 unidades

Mato Grosso

Fiat Strada – 398 unidades VW Polo – 273 unidades Toyota Hilux – 235 unidades Hyundai Creta – 232 unidades Toyota Corolla Cross – 208 unidades

Mato Grosso do Sul

Fiat Strada – 147 unidades VW Polo – 125 unidades Toyota Corolla Cross – 121 unidades Toyota Hilux – 86 unidades Ford Ranger – 83 unidades

Região Nordeste

Alagoas

VW Polo – 175 unidades Toyota Corolla Cross – 109 unidades Fiat Strada – 93 unidades VW T-Cross – 74 unidades BYD Song – 72 unidades

Bahia

Fiat Strada – 684 unidades VW Polo – 407 unidades Toyota Corolla Cross – 361 unidades Hyundai Creta – 335 unidades Fiat Argo – 224 unidades

Ceará

Fiat Strada – 306 unidades Toyota Corolla Cross – 245 unidades VW Polo – 234 unidades Hyundai Creta – 216 unidades Fiat Argo – 189 unidades

Maranhão

Fiat Strada – 286 unidades Toyota Hilux – 175 unidades VW Polo – 170 unidades Hyundai Creta – 126 unidades Fiat Argo – 125 unidades

Paraíba

Toyota Corolla Cross – 208 unidades VW Polo – 204 unidades Fiat Strada – 174 unidades Caoa Chery Tiggo 7 – 121 unidades VW T-Cross – 98 unidades

Pernambuco

Fiat Strada – 427 unidades VW Polo – 374 unidades Fiat Argo – 240 unidades Toyota Corolla Cross – 236 unidades Hyundai Creta – 223 unidades

Piauí

Fiat Strada – 152 unidades Toyota Corolla Cross – 144 unidades VW Polo – 135 unidades VW T-Cross – 73 unidades Fiat Argo – 68 unidades

Rio Grande do Norte

Fiat Strada – 150 unidades VW Polo – 110 unidades Toyota Corolla Cross – 90 unidades Hyundai Creta – 82 unidades BYD Dolphin Mini – 70 unidades

Sergipe

Fiat Argo – 305 unidades Toyota Corolla Cross – 97 unidades VW Polo – 87 unidades Fiat Strada – 84 unidades VW Virtus – 70 unidades

Região Norte

Acre

Fiat Argo – 49 unidades Fiat Strada – 35 unidades Toyota Hilux – 30 unidades VW Polo – 29 unidades Honda HR-V – 21 unidades

Amapá

VW Polo – 41 unidades Fiat Argo – 36 unidades Fiat Strada – 36 unidades Toyota Hilux – 30 unidades Hyundai HB20 – 29 unidades

Amazonas

VW Polo – 359 unidades Fiat Argo – 342 unidades Chevrolet Montana – 280 unidades Chevrolet S10 – 192 unidades Fiat Strada – 140 unidades

Pará

Fiat Strada – 268 unidades VW Polo – 217 unidades Toyota Hilux – 201 unidades Hyundai Creta – 134 unidades Chevrolet Tracker – 100 unidades

Rondônia

Fiat Strada – 201 unidades Toyota Hilux – 81 unidades Ford Ranger – 66 unidades Chevrolet Onix – 65 unidades Chevrolet S10 – 56 unidades

Roraima

Toyota Hilux – 77 unidades Fiat Strada – 43 unidades VW Polo – 40 unidades Chevrolet S10 – 34 unidades Ford Ranger – 27 unidades

Tocantins

Ford Ranger – 160 unidades Fiat Strada – 136 unidades VW Polo – 69 unidades Toyota Hilux – 60 unidades Hyundai Creta – 44 unidades

Região Sudeste

Espírito Santo

Fiat Strada – 362 unidades VW Polo – 218 unidades Toyota Corolla Cross – 216 unidades Hyundai Creta – 187 unidades Fiat Fastback – 142 unidades

Minas Gerais

Fiat Argo – 5.322 unidades Fiat Mobi – 4.100 unidades Hyundai HB20 – 3.786 unidades Fiat Strada – 3.593 unidades VW Polo – 3.024 unidades

Rio de Janeiro

Fiat Fastback – 404 unidades Toyota Corolla Cross – 395 unidades Fiat Pulse – 377 unidades Hyundai Creta – 353 unidades VW Polo – 347 unidades

São Paulo

VW Polo – 3.559 unidades VW T-Cross – 3.342 unidades Toyota Corolla Cross – 3.006 unidades Chevrolet Tracker – 1.705 unidades Fiat Strada – 1.683 unidades

Região Sul

Paraná

VW Saveiro – 1.352 unidades VW Polo – 1.074 unidades Hyundai HB20 – 681 unidades Fiat Strada – 678 unidades Renault Kwid – 616 unidades

Rio Grande do Sul

VW Polo – 568 unidades Chevrolet Tracker – 414 unidades Fiat Strada – 390 unidades VW Saveiro – 339 unidades VW T-Cross – 329 unidades

Santa Catarina

VW Polo – 480 unidades Fiat Strada – 443 unidades Jeep Compass – 436 unidades Hyundai Creta – 367 unidades VW T-Cross – 360 unidades

É sempre interessante ver como as preferências mudam de região para região. Os carros têm essas histórias únicas que refletem os gostos e necessidades dos motoristas locais. Cada escolha traz um pouco da cultura e do estilo da região. Se você já ficou preso no trânsito de São Paulo ou se aventurou pelas estradas do Sul, com certeza tem sua própria opinião sobre esses carros, né?