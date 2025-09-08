SBT avalia novas alterações na programação e espera audiência

A direção do SBT está implementando mudanças em sua programação no período da tarde e no final da tarde. Essas alterações são consideradas experimentais, e os resultados de audiência desempenharão um papel crucial na definição dos próximos passos da emissora.

Uma das principais novidades é a ampliação da novela "Maria do Bairro", que agora terá uma duração de 1h30. Esta mudança visa reforçar a popularidade das novelas mexicanas, que têm um histórico positivo entre os telespectadores brasileiros desde a década de 1980. Caso os índices de audiência não se mostrem satisfatórios, a emissora já está avaliando a inclusão de uma nova novela entre "Maria do Bairro" e o programa "Fofocalizando". A novela "Rubi" é uma das opções consideradas.

Além dessa mudança, o programa "Casos de Família" foi realocado para as 17h, enquanto o jornalístico "Aqui Agora" passou a ser exibido mais cedo, às 18h. Essas movimentações têm como objetivo aumentar a competitividade do SBT em relação a outras emissoras, como Record e Globo.

O "Aqui Agora", que é apresentado por Geraldo Luís, Dani Brandi e Marco Pagetti, recebeu novos horários após uma análise interna. A avaliação indica que o baixo desempenho inicial estava vinculado à fraca audiência das novelas "A Caverna Encantada" e "E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?".

Para "Casos de Família", a meta de audiência é conseguir, pelo menos, 3 pontos de média no Ibope em São Paulo, um número que é considerado essencial para a continuidade do programa na grade.

A nova programação do SBT será estruturada da seguinte maneira:

11h00 : Alô Você

: Alô Você 14h00 : Maria do Bairro

: Maria do Bairro 15h30 : Fofocalizando

: Fofocalizando 17h00 : Casos de Família

: Casos de Família 18h00 : Aqui Agora (Nacional)

: Aqui Agora (Nacional) 18h30 : Aqui Agora (Local)

: Aqui Agora (Local) 19h45: SBT Brasil

A emissora comunica que a grade das manhãs permanecerá inalterada, mantendo os programas que já são bem estabelecidos nesse horário.

Nesse momento de ajustes estratégicos, o SBT busca recuperar a audiência através de mudanças de horários e formatos. Aaposta na reprise de "Maria do Bairro" com uma duração ampliada, além da possível inclusão da novela "Rubi", demonstra um esforço para fortalecer a identidade da emissora, especialmente em relação às tramas mexicanas.

Entretanto, programas como "Casos de Família" e "Aqui Agora" precisam apresentar bons índices de audiência para garantir sua permanência na grade. Com um olhar atento ao desempenho desta nova programação, a emissora espera aumentar sua relevância no cenário televisivo, onde a concorrência é acirrada.

Essas alterações refletem a busca do SBT por estabilidade em momentos desafiadores, após uma trajetória de queda em faixas de audiência estratégicas. O desafio da emissora é equilibrar a tradição com a necessidade de inovação, alinhando o apelo nostálgico das novelas clássicas com as expectativas de um público cada vez mais exigente e diversificado.

Assim, a análise da resposta do público nas próximas semanas será fundamental para determinar os futuros rumos do canal e suas produções.