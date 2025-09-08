CazéTV vence GE TV no primeiro embate de transmissões esportivas

No dia 5 de setembro, ocorreu a primeira competição entre CazéTV e GE TV nas transmissões digitais de esportes, e o projeto de Casimiro Miguel se destacou. Ambos os canais transmitiram de forma gratuita um jogo da NFL entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, marcando a abertura da liga.

De acordo com dados coletados, a CazéTV alcançou um pico de 430 mil espectadores simultâneos. Esse número é quase três vezes superior aos 170 mil espectadores registrados pela GE TV. Além disso, no total de visualizações, a diferença é ainda maior: 9 milhões para CazéTV e 1,2 milhão para GE TV.

Esse resultado reafirma a força da CazéTV, que conquistou grande popularidade no YouTube desde a Copa do Mundo de 2022, com transmissões gratuitas. O canal já conta com mais de 22,2 milhões de inscritos.

### Estreia da GE TV

Embora a GE TV tenha começado a competição com uma derrota, sua estreia em 4 de setembro trouxe números significativos. A primeira transmissão, que mostrou o jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa de 2026, alcançou picos de 1,4 milhão de espectadores simultâneos no YouTube. Essa partida também foi veiculada pela TV Globo e pelo SporTV, mas a GE TV trouxe uma equipe exclusiva para a transmissão digital, evidenciando sua intenção de diversificar a atuação no mercado. No momento, o canal possui cerca de 6,95 milhões de inscritos, herdados do antigo ge.globo.

### Disputa por direitos esportivos

A competição entre as plataformas não se limita à NFL. Tanto a Globo quanto a CazéTV estão ativas na busca por direitos de transmissão de eventos esportivos de grande audiência, incluindo vôlei, futebol e outras modalidades. Recentemente, a disputa mais notável envolve a Superliga de Vôlei, para a qual ambas as plataformas enviaram propostas à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

– A Globo planeja transmitir duas partidas por rodada no YouTube, além de exibições no SporTV.

– Por sua vez, a CazéTV propôs transmitir até quatro jogos masculinos e femininos por semana, sem exigir exclusividade.

### O cenário digital esportivo

Esses números refletem as mudanças no consumo de esportes no Brasil. O público está cada vez mais aderindo às plataformas digitais, onde a oferta de transmissões gratuitas e uma comunicação mais próxima dos torcedores se tornaram diferenciais importantes. A rivalidade entre Globo e Casimiro indica que o streaming esportivo não é mais um complemento, mas sim uma estratégia fundamental dentro do mercado.