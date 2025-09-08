Notícias

Bolsonaro terá julgamento retomado com voto de Moraes

Autor Diogo Sobral
Plenário do STF durante julgamento de Bolsonaro
Alexandre de Moraes deve definir voto sobre julgamento de Bolsonaro nesta terça (9) (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

O julgamento de Jair Bolsonaro e sete de seus aliados será retomado nesta terça-feira, 9 de setembro, às 9h, no Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, iniciará a sessão e passará a palavra ao relator do caso, Alexandre de Moraes, que fará uma análise detalhada do processo e anunciará seu voto sobre a condenação ou absolvição dos réus.

Na semana passada, o julgamento começou com as defesas dos acusados e a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pediu a condenação de todos os réus.

Nesta semana, o colegiado começará a votação, que pode resultar em penas de mais de 30 anos de prisão para Bolsonaro e os outros envolvidos. As sessões dos dias 9, 10, 11 e 12 de setembro foram agendadas para concluir o julgamento.

Os réus são acusados de envolvimento em um suposto plano chamado “Punhal Verde e Amarelo”, que teria como objetivo sequestrar e assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Os oito réus enfrentam diversas acusações, como organização criminosa armada e golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República solicitou penas que podem chegar até 43 anos de prisão para cada um. Em caso de condenação, é possível que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar enquanto aguarda recursos.

Os réus no processo são:

– Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
– Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil
– Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional
– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência
– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
– Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que fez acordo de delação

A sessão de hoje deve começar com o voto de Alexandre de Moraes e a análise de questões preliminares levantadas pelas defesas dos acusados. Isso inclui pedidos de nulidade relacionados à delação de Mauro Cid, alegações de cerceamento de defesa e solicitações para que o caso seja retirado do STF.

Moraes poderá pedir que a turma vote imediatamente sobre essas questões ou que as examine junto com o mérito. Após isso, ele se manifestará sobre a condenação ou absolvição dos acusados e a duração das penas.

Depois do voto de Moraes, os outros ministros da Primeira Turma devem se pronunciar na seguinte ordem:

1. Flávio Dino
2. Luiz Fux
3. Cármen Lúcia
4. Cristiano Zanin

Para que haja condenação ou absolvição, é necessário que três dos cinco ministros votem da mesma forma. A prisão dos réus não será automática após o julgamento e só ocorrerá após a análise dos recursos.

Caso um dos réus seja condenado, mas receba um voto a favor da absolvição, ainda haverá a possibilidade de recorrer para evitar a prisão. Para que o caso seja julgado novamente, ao menos dois votos pela absolvição são necessários.

A expectativa é alta em torno do desfecho desse julgamento, que pode ter impactos significativos para todos os envolvidos.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor