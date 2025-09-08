números consolidados de 05/09/2025 são divulgados

O Jornal da Record registrou uma queda em sua audiência, perdendo espaço para a novela das sete da Globo. Em uma comparação mais ampla, a Globo alcançou 4,4 pontos de audiência com a transmissão de um jogo da NFL na madrugada.

Na programação do SBT, o programa Aqui Agora enfrentou desafios e acumulou recordes negativos, mas ainda continuará na grade. A partir desta segunda-feira, será transmitido mais cedo, às 18h.

Por outro lado, a edição especial da novela Terra Nostra mostrou estabilidade em sua primeira semana de exibição, mantendo o interesse do público.

A seguir, estão os números consolidados de audiência do dia 5 de setembro de 2025, que refletem a medição na capital paulista:

Bom Dia SP : 9,4

: 9,4 Bom Dia Brasil : 9,2

: 9,2 Encontro com Patrícia Poeta : 7,4

: 7,4 Mais Você : 7,0

: 7,0 SP1 : 9,5

: 9,5 Globo Esporte : 10,6

: 10,6 Jornal Hoje : 11,2

: 11,2 Edição Especial: Terra Nostra : 12,5

: 12,5 Edição Especial: História de Amor : 12,7

: 12,7 Sessão da Tarde: Fé de Um Campeão : 11,1

: 11,1 SPTV : 14,4

: 14,4 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,7

: 17,7 Êta Mundo Bom! : 20,3

: 20,3 SP2 : 22,4

: 22,4 Dona de Mim : 23,9

: 23,9 Jornal Nacional : 25,7

: 25,7 Vale Tudo : 26,4

: 26,4 Estrela da Casa : 15,4

: 15,4 Globo Repórter : 10,1

: 10,1 Jornal da Globo : 7,2

: 7,2 Conversa com Bial : 5,1

: 5,1 NFL: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs : 4,4

: 4,4 Dona de Mim (reapresentação) : 4,1

: 4,1 Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,5

: 3,5 Corujão: Três Verões : 3,2

: 3,2 Corujão: Avental Rosa: 2,6

SBT:

SBT Manhã : 2,0

: 2,0 SBT Manhã 2ª Edição : 1,6

: 1,6 Bom Dia & Cia : 1,1

: 1,1 Primeiro Impacto : 2,1

: 2,1 Alô Você : 2,6

: 2,6 Maria do Bairro : 2,8

: 2,8 Casos de Família : 2,6

: 2,6 Fofocalizando : 2,6

: 2,6 Aqui Agora : 2,1

: 2,1 SBT Brasil : 2,8

: 2,8 Programa do Ratinho: 4,5

Band:

Brasil Urgente : 2,3

: 2,3 Jornal da Band: 3,5

A audiência é um importante indicador usado pelas emissoras para ajustar suas programações, buscando atender as preferências do público. No ano de 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, e esses dados servem como base para o mercado publicitário.