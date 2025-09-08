Notícias

números consolidados de 05/09/2025 são divulgados

Autor Rodrigo Campos
Âncoras do Jornal da Record. Foto: Reprodução
confira os números consolidados de 05/09/2025

O Jornal da Record registrou uma queda em sua audiência, perdendo espaço para a novela das sete da Globo. Em uma comparação mais ampla, a Globo alcançou 4,4 pontos de audiência com a transmissão de um jogo da NFL na madrugada.

Na programação do SBT, o programa Aqui Agora enfrentou desafios e acumulou recordes negativos, mas ainda continuará na grade. A partir desta segunda-feira, será transmitido mais cedo, às 18h.

Por outro lado, a edição especial da novela Terra Nostra mostrou estabilidade em sua primeira semana de exibição, mantendo o interesse do público.

A seguir, estão os números consolidados de audiência do dia 5 de setembro de 2025, que refletem a medição na capital paulista:

  • Bom Dia SP: 9,4
  • Bom Dia Brasil: 9,2
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
  • Mais Você: 7,0
  • SP1: 9,5
  • Globo Esporte: 10,6
  • Jornal Hoje: 11,2
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,5
  • Edição Especial: História de Amor: 12,7
  • Sessão da Tarde: Fé de Um Campeão: 11,1
  • SPTV: 14,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
  • Êta Mundo Bom!: 20,3
  • SP2: 22,4
  • Dona de Mim: 23,9
  • Jornal Nacional: 25,7
  • Vale Tudo: 26,4
  • Estrela da Casa: 15,4
  • Globo Repórter: 10,1
  • Jornal da Globo: 7,2
  • Conversa com Bial: 5,1
  • NFL: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs: 4,4
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,1
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5
  • Corujão: Três Verões: 3,2
  • Corujão: Avental Rosa: 2,6

SBT:

  • SBT Manhã: 2,0
  • SBT Manhã 2ª Edição: 1,6
  • Bom Dia & Cia: 1,1
  • Primeiro Impacto: 2,1
  • Alô Você: 2,6
  • Maria do Bairro: 2,8
  • Casos de Família: 2,6
  • Fofocalizando: 2,6
  • Aqui Agora: 2,1
  • SBT Brasil: 2,8
  • Programa do Ratinho: 4,5

Band:

  • Brasil Urgente: 2,3
  • Jornal da Band: 3,5

A audiência é um importante indicador usado pelas emissoras para ajustar suas programações, buscando atender as preferências do público. No ano de 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, e esses dados servem como base para o mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor