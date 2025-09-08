números consolidados de 05/09/2025 são divulgados

O Jornal da Record registrou uma queda em sua audiência, perdendo espaço para a novela das sete da Globo. Em uma comparação mais ampla, a Globo alcançou 4,4 pontos de audiência com a transmissão de um jogo da NFL na madrugada.
Na programação do SBT, o programa Aqui Agora enfrentou desafios e acumulou recordes negativos, mas ainda continuará na grade. A partir desta segunda-feira, será transmitido mais cedo, às 18h.
Por outro lado, a edição especial da novela Terra Nostra mostrou estabilidade em sua primeira semana de exibição, mantendo o interesse do público.
A seguir, estão os números consolidados de audiência do dia 5 de setembro de 2025, que refletem a medição na capital paulista:
- Bom Dia SP: 9,4
- Bom Dia Brasil: 9,2
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
- Mais Você: 7,0
- SP1: 9,5
- Globo Esporte: 10,6
- Jornal Hoje: 11,2
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,5
- Edição Especial: História de Amor: 12,7
- Sessão da Tarde: Fé de Um Campeão: 11,1
- SPTV: 14,4
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
- Êta Mundo Bom!: 20,3
- SP2: 22,4
- Dona de Mim: 23,9
- Jornal Nacional: 25,7
- Vale Tudo: 26,4
- Estrela da Casa: 15,4
- Globo Repórter: 10,1
- Jornal da Globo: 7,2
- Conversa com Bial: 5,1
- NFL: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs: 4,4
- Dona de Mim (reapresentação): 4,1
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5
- Corujão: Três Verões: 3,2
- Corujão: Avental Rosa: 2,6
SBT:
- SBT Manhã: 2,0
- SBT Manhã 2ª Edição: 1,6
- Bom Dia & Cia: 1,1
- Primeiro Impacto: 2,1
- Alô Você: 2,6
- Maria do Bairro: 2,8
- Casos de Família: 2,6
- Fofocalizando: 2,6
- Aqui Agora: 2,1
- SBT Brasil: 2,8
- Programa do Ratinho: 4,5
Band:
- Brasil Urgente: 2,3
- Jornal da Band: 3,5
A audiência é um importante indicador usado pelas emissoras para ajustar suas programações, buscando atender as preferências do público. No ano de 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, e esses dados servem como base para o mercado publicitário.