Volkswagen Tera tem crescimento de 50% e entra no top 5

O Volkswagen Tera está começando a se mostrar no mercado e, pelo jeito, vem com tudo. Lançado com a expectativa de ser o carro mais vendido da marca no Brasil, o Tera não chegou a esse patamar ainda, mas está fazendo bonito. Atualmente, já é o terceiro modelo mais vendido da Volkswagen no país, ficando atrás apenas do queridinho Polo, que disparou nas vendas com o programa Carro Sustentável, e do T-Cross, que também sentiu a pressão da nova concorrência.

Os números são animadores! Segundo dados da Fenabrave, até o dia 7 de setembro, o Tera teve 1.420 unidades vendidas, o que representa um crescimento de 50,3% em relação a agosto. Ele já figura entre os cinco SUVs mais vendidos do Brasil, superando o Fiat Pulse, que ficou com apenas 795 unidades no mesmo período. Somando tudo isso, o Tera já contabiliza 11.571 emplacamentos em 2025. Quem diria que esse SUV chegaria tão longe tão rápido, hein?

Mas vale lembrar que o caminho até aqui não foi tão fácil. Um dos fatores que causaram esse início um pouco mais devagar foi a prioridade da linha de produção para o Polo, que estava vendendo que nem água após a introdução do Carro Sustentável.

Em agosto, o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, expressou otimismo, afirmando que as coisas devem melhorar. Ele está confiante de que em setembro a produção vai operar a todo vapor e espera um aumento significativo nas vendas. Afinal, a procura pelo Tera segue alta, e eles querem entregar todos os pedidos na velocidade da luz.

E tem mais! O Tera ficou em primeiro lugar entre os carros 0 km mais buscados em Minas Gerais em agosto, segundo dados do Webmotors Autoinsights. É a primeira vez que o SUV lidera essa lista, superando até o Nivus, que estava em alta anteriormente. Para quem adora uma estatística, abaixo do Tera também estão a Ford Ranger, Fiat Toro, RAM Rampage, Fiat Fastback e até o Toyota Corolla. Este carro com certeza está chamando atenção!

O Volkswagen Tera oferece opções de motorização que se ajustam às diferentes necessidades. A versão de entrada, a MPI MT, é um motor 1.0 aspirado que entrega até 84 cv, perfeito para quem busca economia, especialmente empresas e frotistas. Pensou em viajar ou fazer aquele trabalho com um carro confiável e econômico? Essa é uma escolha inteligente!

Por outro lado, quem busca mais emoção pode optar pela versão TSI MT, que vem equipada com um motor turbo de 116 cv. Agora, pega isso: esse SUV faz de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos com câmbio manual, e em 11,7 segundos na versão automática. Quem já suportou um trânsito pesado sabe como esses números fazem a diferença quando a precisão é necessária em uma fila de semáforos ou numa ultrapassagem rápida.

No fim das contas, o Volkswagen Tera parece estar se preparando para deixar sua marca e conquistar ainda mais corações na estrada. E você, já teve a chance de dar uma voltinha nele?