Volkswagen lança o novo T-Cross elétrico

Volkswagen apresenta o novo T-Cross elétrico com lançamento previsto para 2026
A Volkswagen decidiu entrar com tudo na briga pelo espaço no crescente mercado de SUVs elétricos. O novo ID. Cross Concept é uma aposta ousada que já promete dar o que falar. E quem diria? A marca alemã está mirando diretamente as rivais chinesas que dominam a Europa, ajustando seu portfólio com um modelo que combina acessibilidade, estilo moderno e tecnologia avançada.

O ID. Cross ainda é apenas um conceito, mas surge como uma alternativa elétrica ao nosso querido T-Cross, que é, sem dúvida, o SUV mais vendido aqui no Brasil. As dimensões são praticamente as mesmas, mas o visual futurista e as soluções pensadas para a mobilidade elétrica estão dando o que falar.

Plataforma e Design Moderno

Essa beleza usa a nova plataforma MEB+, que é uma evolução da base dos modelos elétricos da linha ID. E olha que esse mesmo chassi vai dar vida ao ID. Polo e até à versão esportiva GTI, que devem ser lançados em 2026.

O design do ID. Cross é marcante, com faróis e lanternas que se conectam numa faixa contínua iluminada, realçando o logotipo da Volkswagen. As linhas retas e o teto com efeito flutuante trazem uma modernidade que encanta, além de dar um ar de sofisticação e familiaridade, lembrando clássicos como o Golf.

Conforto e Tecnologia a Bordo

Falando em conforto, o interior é de encher os olhos. Ele conta com um acabamento refinado e foco total em tecnologia. São duas telas digitais, de 11 e 13 polegadas, organizadas de maneira ergonômica. E, claro, com comandos por voz e opções personalizáveis de iluminação, som e climatização. Quem dirige muito sabe como isso faz a diferença no dia a dia.

Poder e Autonomia

Com um motor elétrico dianteiro que entrega 211 cv e uma autonomia de até 420 km, o ID. Cross promete uma condução prazerosa. A velocidade máxima é de 175 km/h, e a bateria fica instalada sob o piso, ajudando na distribuição de peso e ganhando espaço interno.

Esse SUV ainda traz uma capacidade de reboque de até 1.200 kg e um porta-malas generoso de 450 litros. E não para por aí: há mais 25 litros disponíveis em um compartimento dianteiro. É, definitivamente, uma nova cara para os SUVs elétricos, mostrando que podem ser práticos, eficientes e, claro, super atraentes.

