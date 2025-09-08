Pulse Drive 1.3 CVT tem desconto e é mais barato que Polo

O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT FLEX, ano/modelo 2025/2026, é uma excelente opção para quem busca um carro versátil e acessível. Com uma oferta para PCD (Pessoa com Deficiência) que reduz o preço de tabela de R$ 111.990,00 para R$ 89.830,94, esse carro promete deixar muita gente de olho. Vale lembrar que essa condição é válida até o dia 02/10/2025, então é bom ficar atento!

Embora os valores estejam na mesma faixa de agosto, a promoção continua muito atraente. Para quem está procurando um bom custo-benefício, essa versão se destaca principalmente por sua transmissão automática e pelas isenções de ICMS e IPI. O Pulse combina conforto e economia, características muito apreciadas neste segmento.

Para quem está na dúvida, de acordo com a Fenabrave, o Fiat Pulse já vendeu 29.386 unidades entre janeiro e agosto de 2025. Para se ter uma ideia, o Volkswagen Tera, seu concorrente direto, emplacou apenas 10.151 unidades no mesmo período. O Renault Kardian também não ficou muito atrás, com 13.545 vendas.

Mas vamos pegar um pouco mais na parte técnica. O Pulse Drive 1.3 AT 2026 vem equipado com o motor 1.3 Firefly. Esse motor entrega 107 cv de potência e um torque de 13,7 kgfm, e é acoplado a um câmbio CVT que simula sete marchas. Aqui, a sensação ao volante é suave, ideal para as ruas movimentadas das cidades. E quem já pegou trânsito pesado sabe como um câmbio esperto faz diferença, né?

Sobre o consumo, os números são bastante interessantes: com etanol, ele faz cerca de 9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Com gasolina, esses números aumentam para 12,5 km/l e 14,7 km/l. Isso significa mais liberdade para rodar sem sempre ter que parar no posto.

Agora, vamos aos itens de conforto e tecnologia. O Fiat Pulse Drive oferece quatro airbags, um sistema de som com quatro alto-falantes e uma central multimídia que não deixa a desejar. A tela de 8,4 polegadas é sensível ao toque, e vem com suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Isso é ótimo para quem adora ter tudo à mão, como as playlists preferidas ou as orientações do GPS.

E ainda tem mais! Se você está pensando em dirigir ou ser transportado em um Fiat 0 km e possui alguma deficiência, o programa Autonomy deve ser do seu interesse. Basta obter um laudo médico no DETRAN ou CIRETRAN da sua cidade que comprove a sua condição.

Em resumo, o Fiat Pulse Drive é uma excelente escolha, especialmente para o público PCD. Ele se destaca não só pelo preço atrativo, mas também pela combinação de conforto, tecnologia e economia.