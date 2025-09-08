Jeep reduz preço do Renegade Sport em R$ 16,4 mil para PcD

O Jeep Renegade Sport está com novidades quentes para quem possui deficiência e está considerando a compra de um carro zero km. As condições são bem favoráveis, com isenções de impostos que fazem toda a diferença. A versão Sport é uma das mais legais dessa categoria, oferecendo isenção de ICMS proporcional e IPI integral. É sempre bom lembrar que, mesmo sendo uma configuração de entrada, ela já vem bastante equipada.

O preço da versão Sport T270 4×2 sugere um valor cheio de R$ 118.290,00. Mas, para pessoas com deficiência, através de vendas diretas, esse valor cai para R$ 101.863,00. Um baita desconto de R$ 16.427,00! Vale a pena ficar de olho, já que esses precios podem variar um pouquinho dependendo da região e das opções que você escolher para o seu novo carro.

E se você estiver interessado, dá para ir a qualquer concessionária Jeep espalhada pelo Brasil. É só conversar com alguém lá para entender se sua condição médica se encaixa nos critérios de isenção, quais documentos são necessários e todos os detalhes sobre a compra. Eles também podem tirar suas dúvidas sobre prazos, formas de pagamento e opções de financiamento.

Sob o capô, o Renegade Sport não decepciona! Ele vem com o motor 1.3 T270 Flex, que entrega até 176 cv de potência e um torque de 27,5 kgfm já a partir de 1.750 rpm. E se você curte aceleração, saiba que ele vai de 0 a 100 km/h em meros 9,5 segundos. Perfeito para quem gosta de sentir a pegada ao volante.

Segundo a Fenabrave, de janeiro a agosto de 2025, o Renegade emplacou 27.609 unidades. Ele ficou atrás de concorrentes como o Volkswagen T-Cross, que liderou com 61.256 vendas, e o Hyundai Creta, que ficou em segundo, com 45.687 unidades. Então, é bom saber que o mercado é bem competitivo!

E o que vem de série nessa versão? O Jeep Renegade Sport tem itens como bancos em tecido premium, rodas de liga leve aro 17", além de seis airbags (frontais, laterais e de cortina), ajuste do volante em altura e profundidade, ar-condicionado, controle eletrônico anticapotamento, direção elétrica, estepe de uso emergencial e freio de estacionamento eletrônico. Um pacote bastante completo!

Se você está pensando em dar um passo rumo à compra do seu próprio Jeep Renegade Sport, fique por dentro das condições especiais, explore as opções e se jogue nessa ótima experiência ao volante. Não esqueça de fazer uma test-drive e sentir como é dirigir esse SUV que conquistou muitos corações!