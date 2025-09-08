GWM Tank 300 estreia na Argentina com garantia de 1 milhão de km

Com a chegada do Tank 300 na Argentina, a Great Wall Motors (GWM) apresenta uma proposta bem interessante para os apaixonados por SUVs. Este modelo promete agitar o mercado com uma mistura de robustez, tecnologia e uma garantia que é quase um sonho, trazendo uma cobertura de 10 anos ou 1 milhão de quilômetros para o motor e transmissão. Com certeza, é uma oferta que faz até as mais tradicionais como Jeep e Ford levantarem a sobrancelha.

A GWM escolheu o Grupo Antelo para ser seu importador na Argentina, o que mostra que a marca está séria sobre sua expansão na região. O Manuel Antelo, que tem muita experiência no setor automotivo, está liderando esse movimento com um investimento robusto. Foram anunciados US$ 200 milhões a serem aplicados em até dez anos, sendo US$ 60 milhões somente para 2025. Isso demonstra que a GWM não está de brincadeira.

Agora, o que realmente coloca o Tank 300 em um patamar diferente vai além do visual e das especificações. A garantia de 10 anos ou 1 milhão de quilômetros realmente é um divisor de águas na indústria argentina, indo muito além do que as concorrentes oferecem por aí.

Design e Estilo

Quando você olha para o Tank 300, não há como negar que ele se propõe a ser um verdadeiro off-road. Com suas linhas retas e uma grade frontal imponente, ele já se apresenta com cara de utilitário sério. Não dá pra deixar de notar as rodas de liga leve 17” e os ganchos de reboque, que mostram que ele foi projetado para encarar desafios fora do asfalto. Ah, e a roda sobressalente na traseira? Isso é o que chamamos de sinal de 4×4 raiz.

Interior para Realmente Impressionar

Por dentro, o Tank 300 tem um acabamento que surpreende. O premium do interior combina com soluções práticas, como uma mesa retrátil no porta-malas, ideal para quem gosta de fazer um piquenique ao sair da cidade. Os assentos com aquecimento, ventilação e ajustes elétricos garantem conforto, enquanto as telas de 12,3" trazem informações úteis para a aventura, como inclinação e altitude. Perfeito para quem já pegou uma trilha um pouco mais desafiadora!

Desempenho que Impressiona

O motor 2.0 turbo entrega 217 cv, e com a tração 4×4 desconectável, o Tank 300 não só se sai bem em terrenos complicados, mas também garante conforto na estrada. Se você já passou por uma viagem longa, vai adorar saber que o isolamento acústico é incrível, algo que foi testado em solo chileno e se mostrou acima da média.

Segurança em Primeiro Lugar

Por último, mas não menos importante, a segurança é uma prioridade aqui. O Tank 300 vem equipado com um conjunto completo de sistemas ADAS. Isso inclui frenagem autônoma, alerta de ponto cego, câmera 360° e controle de cruzeiro adaptativo. Com tudo isso, o modelo não chega só para competir, mas para elevar o padrão do que conhecemos por utilitários esportivos na região.

Ele realmente parece ser uma opção a ser considerada por quem ama dirigir e encarar qualquer tipo de desafio na estrada.