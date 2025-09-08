Volkswagen Nivus GTS tem desconto de R$ 22,5 mil para PcD

O Volkswagen Nivus GTS está com novidades fresquinhas para quem busca um SUV com apelo esportivo! Os preços acabaram de ser atualizados para o segmento de vendas diretas, e quem tem condições de PcD ainda pode aproveitar um desconto bem interessante.

A versão GTS 250 TSI teve um reajuste de R$ 3.000,00, agora custando R$ 182.990,00 no varejo. Para quem se encaixa no público PcD, o modelo sai por R$ 160.460,63, uma economia de R$ 22.529,37. É bom ficar de olho, pois esses valores podem variar um pouco dependendo da concessionária, da cor escolhida e dos opcionais que você decidir adicionar.

Se você está pensando em adquirir um Nivus, vale a pena dar uma passada em uma concessionária Volkswagen. Eles têm todas as informações sobre a documentação necessária, quais condições de saúde garantem o benefício e ainda te ajudam com prazos de entrega e opções de financiamento especiais.

Falando em vendas, o Nivus tem mostrado um desempenho sólido. De janeiro a agosto de 2025, ele emplacou 32.996 unidades. Não chegou a superar o Fiat Fastback, que emplacou 36.408 unidades, mas ainda assim é uma boa marca. O Citroën Basalt aparece em terceiro lugar com 12.621 unidades.

Agora, vamos falar um pouco do que há de melhor sob o capô do Nivus. Ele é equipado com o motor 1.4 TSI da linha EA211, que já deu boas emoções no antigo Polo GTS. Esse motor entrega 150 cavalos de potência e um torque de 25,5 kgfm, o que significa que o Nivus não vai te deixar na mão na hora de acelerar! A transmissão automática de seis velocidades e a tração dianteira garantem uma experiência suave e dinâmica ao dirigir.

E não para por aí! O Nivus GTS vem cheio de recursos bacanas. O sistema de infotainment VW Play Connect possui uma tela de 10,1″, onde você pode acessar serviços remotos e ter internet exclusiva dentro do carro. O painel de instrumentos digital é de 10,25″, e ainda conta com bancos revestidos em couro sintético, rodas de liga leve de 17″ com acabamento escurecido e alguns sistemas de segurança, como o reconhecimento de cansaço e distração.

Se você já ficou horas no trânsito e sabe a importância de um carro confortável, o Nivus GTS promete ser uma boa opção!