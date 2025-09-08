Jeep Commander Longitude disponível para CNPJ por menos de R$ 200 mil

O Jeep Commander Longitude T270 7L, ano/modelo 2025/2026 e na cor Preto Carbon, é uma ótima pedida se você procura um SUV que acomode a família toda, são até 7 lugares! E se você trabalha com uma empresa ou é produtor rural, tem condições especiais para a compra até o dia 4 de outubro. O legal é que essa oferta é válida também para pessoas físicas.

Essa nova versão do Commander vem com um visual atualizado e um upgrade nos equipamentos. E a melhor parte: o preço caiu R$ 10.500! Isso tornou o modelo ainda mais competitivo e muito atraente no mercado.

Vamos falar de valores? O preço de tabela é de R$ 220.990,00, mas, para empresas e produtores, ele fica em R$ 199.990,00. Uma baita economia de R$ 21.000,00! Esses preços podem variar um pouco dependendo da região e das opções escolhidas.

Se bateu a curiosidade, procure uma concessionária Jeep perto de você! Assim, você pode entender como funciona o processo de vendas diretas, que documentos são necessários e tudo que precisa para levar essa máquina pra casa.

Entre janeiro e agosto de 2025, o Jeep Commander registrou 9.600 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Esse número coloca o modelo na frente de concorrentes como o Citroën C3 Aircross, que teve 3.873 emplacamentos, mas ainda atrás da Chevrolet Spin com 14.084 e da Toyota SW4, com 10.992 unidades vendidas.

Sob o capô, ele continua com o motor 1.3 turbo flex T270. Esse motor entrega até 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, perfeito para quem precisa de força e eficiência, especialmente em subidas ou na hora que o trânsito começa a apertar. A transmissão é automática de seis marchas, e a tração é dianteira, o que garante um bom desempenho em diversas situações.

Em termos de dimensões, o Commander tem 4,77 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,70 m de altura e um entre-eixos de 2,79 m. O porta-malas oferece 233 litros se todos os assentos estiverem ocupados, aumentando para 661 litros quando a terceira fileira é rebatida. Um espaço e tanto para quem costuma viajar com a galera ou carregar equipamentos.

Por fim, para quem tá com a cabeça em tabela de preços, aqui vai um resumo das informações:

Jeep Commander Longitude para CNPJ em setembro de 2025: