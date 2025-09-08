Hyundai HB20 cresce 134% em setembro e lidera vendas

O Hyundai HB20 começou setembro com o pé direito, liderando o ranking de carros de passeio e comerciais leves no Brasil. Esse pequeno guerreiro sul-coreano é conhecido por ter um início forte a cada mês, embora, frequentemente, acabe perdendo posições conforme os dias passam. A esperança agora é que, neste mês, ele mantenha a posição até o fim.

O ranking de setembro está bem agitado. Entre os SUVs, quem está brilhando é o Toyota Corolla Cross, que se destacou e agora assume a liderança da categoria. E não podemos esquecer do Volkswagen T-Cross, que mostrou um crescimento notável nas vendas. O Chevrolet Tracker também está na disputa, se beneficiando de uma atualização no visual que conquistou o público.

Segundo dados da Fenabrave, o HB20 emplacou 4.052 unidades até agora, o que representa um salto de 134% em relação a agosto. Um resultado que garante a liderança do hatch na tabela de vendas. No acumulado deste ano, já são 54.032 unidades vendidas. Impressionante, não é?

Agora, se você estava pensando na Fiat Strada, saiba que ela começou setembro no topo, mas caiu para a segunda posição, com 2.932 veículos emplacados. Logo atrás, o Volkswagen Polo completa o pódio com 1.935 unidades vendidas.

Falando um pouco mais sobre o HB20, ele tem 3,94 metros de comprimento, uma distância entre eixos de 2,53 metros, largura de 1,72 metros e altura de 1,47 metros. O porta-malas é bem generoso, com capacidade para 300 litros, e o carro pesa 989 kg. Para quem faz viagens longas e leva bastante bagagem, o espaço no porta-malas realmente faz toda a diferença.

Preços e versões do Hyundai HB20 2026

Comfort 1.0 aspirado MT – R$ 94.590

Limited 1.0 aspirado MT – R$ 98.690

Limited 1.0 turbo AT – R$ 120.890

Platinum 1.0 turbo AT – R$ 130.590

Sob o capô, o Hyundai HB20 continua com uma gama interessante de versões. Todas equipadas com motor 1.0, seja na variação aspirada ou turbo, e ainda tem a escolha entre câmbio manual ou automático.

As configurações de entrada, Comfort e Limited, trazem motor 1.0 aspirado que entrega até 80 cv, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. As versões mais completas, como a Limited AT e a Platinum, vêm com motor 1.0 turbo de até 120 cv, sempre acompanhadas de transmissão automática. Para quem gosta de dirigir e sentir cada detalhe, essa opção turbo é bastante animadora.