Candidatos a Carro Global do Ano 2026 incluem Nissan Kicks

O ano de 2025 está chegando ao fim e, enquanto isso, já estamos de olho nas novidades que 2026 trará. A corrida pelo World Car Awards já começou a pegar fogo, e a 21ª edição desse prêmio tão respeitado será encerrada no dia 1º de abril de 2026, lá no Salão Internacional do Automóvel de Nova York. Um evento que promete muito!

Esse prêmio, que nasceu em 2003, se consolidou como um dos maiores do mundo automotivo. São mais de 90 jornalistas especializados de 30 países analisando os modelos que realmente fazem a diferença. No Brasil, o nosso representante é o carioca Jason Vogel, colunista do Motor1.com Brasil, que vai participar ativamente dessa seleção incrível.

Este ano, o destaque vai para o Alfa Romeo Junior, que é o único modelo italiano na disputa. A Alemanha não fica atrás com lançamentos potentes, como o novo BMW iX3 e o Mercedes-Benz CLA. Esses carros prometem manter o prestígio das marcas alemãs em uma competição que só aumenta.

O interessante dessa edição é a presença de fabricantes novatos. Temos a Leapmotor, que surgiu em 2015, e até a divisão automotiva da Xiaomi, que chegou em 2021 com o seu modelo SU7. É impressionante ver como as novas marcas estão pressionando o mercado tradicional, mudando as regras do jogo.

E falando em novidades, a Coreia do Sul trouxe modelos elétricos que estão dando o que falar, como o Hyundai Ioniq 9 e o Kia EV4 e EV5. Do Japão, temos o retorno do icônico Honda Prelude e a nova geração do Nissan Leaf, além do renovado Subaru Forester. Um mix de tradição e inovação que promete aquecer essa competição.

A competição começou de verdade em Toronto, Canadá, e terá test drives internacionais, incluindo um famoso evento em Pasadena, na Califórnia, em novembro. O cronograma é cheio: rolam três anúncios super importantes. Em 6 de janeiro, saberemos os 10 finalistas do World Car of the Year e os cinco melhores de cada categoria; em 3 de março, os três principais serão revelados; e, por fim, no dia 1º de abril, os vencedores serão anunciados.

As categorias em disputa incluem: Carro do Ano, Veículo Elétrico Mundial, Carro Urbano Mundial, Carro de Luxo Mundial, Carro de Desempenho Mundial e Design Automotivo Mundial do Ano. Para concorrer, os modelos precisam ser fabricados em pelo menos 10 mil unidades por ano, custar menos que os luxuosos em seus mercados principais e estar à venda em pelo menos dois continentes. Um desafio e tanto!

Temos uma lista de concorrentes confirmados que está bem interessante. O Nissan Kicks, BMW iX3, Mercedes-Benz CLA, Hyundai Ioniq 9, Kia EV4, EV5 e PV5, Honda Prelude, Nissan Leaf, Subaru Forester, e até modelos de marcas novatas como Leapmotor B10 e Xiaomi SU7. As grandes marcas continuam na briga, mas as emergentes mostram que vieram para ficar.

E quem pode esquecer do Kia EV3, que foi eleito o Carro Mundial do Ano na última edição? Além dele, o Hyundai Inster levou o prêmio de Veículo Elétrico, o Volvo EX90 se destacou como Carro de Luxo e o Porsche 911 Carrera GTS foi o melhor em desempenho. O Volkswagen ID. Buzz ainda ganhou reconhecimento pelo seu design inovador.

É um cenário brilhante e cheio de emoções que nos espera até a grande revelação dos vencedores. Cada modelo traz suas histórias, inovações e claro, uma paixão que é a cara do universo automotivo.