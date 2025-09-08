Números consolidados de 07 de setembro de 2025

No dia 7 de setembro de 2025, a competição de dança "Dança dos Famosos" trouxe uma nova fase ao programa "Domingão com Huck", que reconquistou a liderança na audiência. Este retorno teve um impacto positivo, com a atração alcançando 14,6 pontos de média.

Outra atração importante da programação foi a final do Brasileirão Feminino. A partida entre Cruzeiro e Corinthians destacou-se e registrou um pico de 13 pontos, refletindo o crescente interesse no futebol feminino no Brasil.

No mesmo dia, o "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, conseguiu um pico de 10,1 pontos, consolidando-se como a segunda programação mais assistida da noite. Durante um confronto direto com o evento musical "The Town", exibido pela Globo, o programa do SBT alcançou a liderança por um curto período, marcando 7,3 pontos de média entre 23h32 e 0h.

Em comparação, o "Domingo Legal" também se destacou, garantindo o dobro da média da Record, que passou por um desempenho abaixo do esperado com seus realities "Game dos 100" e "Love & Dance".

Abaixo, estão os números de audiência consolidados do domingo:

Santa Missa em Seu Lar : 4,5

: 4,5 Antena Paulista : 5,3

: 5,3 Auto Esporte : 6,2

: 6,2 Globo Rural : 9,1

: 9,1 Viver Sertanejo : 9,8

: 9,8 Esporte Espetacular : 10,0

: 10,0 Brasileirão Feminino: Cruzeiro x Corinthians : 11,0

: 11,0 Temperatura Máxima: Velozes & Furiosos 8 : 11,9

: 11,9 Campeões de Bilheteria: O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro : 13,4

: 13,4 Domingão com Huck : 14,6

: 14,6 Fantástico: 16,8

A programação dominical do mercado também revelou os números das atrações da Record e SBT, com destaque para os números baixos, refletindo um cenário competitivo acirrado entre as emissoras.

É importante ressaltar que em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são fundamentais para o mercado publicitário e ajudam a entender o comportamento do público em relação à programação televisiva.