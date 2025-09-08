GAC Aion V é lançado na Europa por R$ 227 mil

O GAC Aion V, um SUV elétrico que chega da China, acabou de fazer sua estreia na Europa, e não é que ele já chegou com um preço salgado? Enquanto lá na terra do dragão ele custa cerca de US$ 15 mil, por aqui os europeus vão ter que desembolsar 35.990 euros (cerca de R$ 227 mil). Isso complica um pouco a jogada para quem está pensando em dar uma chance à nova marca.

Lançado oficialmente em 8 de setembro, o Aion V marca a entrada da montadora GAC no mercado europeu. Ele já estava disponível na China desde 2020, mas a nova geração, que apareceu em julho de 2024, traz algumas novidades bem interessantes. Com uma plataforma modular chamada AEP e um design que faz alucinar, ele promete chamar atenção — a própria fabricante chegou a dizer que o visual é como o de um “T-Rex”. Imagina a potência!

Dimensões e Conforto Interno

Com 4,60 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,77 metros, o Aion V dá conta de levar até cinco passageiros com conforto. O interior é um convite à sofisticação, com uma tela flutuante de 14,6 polegadas que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. E quem já se viu perdido na hora de achar aquele compartimento para o celular? Aqui não tem esse problema, pois ele vem repleto de espaços úteis e até carregadores sem fio!

Desempenho e Autonomia

Quando o assunto é desempenho, o Aion V não fica para trás. Ele carrega um motor elétrico de 165 kW (221 cv) e uma bateria de 75 kWh, garantindo uma autonomia de até 510 km. Se você é daqueles que adoram viagens longas, saber que a recarga rápida leva apenas 24 minutos para ir de 10% a 80% de carga é música para os ouvidos. Ah, e a aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos coloca ele em um patamar bem competitivo entre os SUV elétricos.

Equipamentos de Série e Tecnologia

O Aion V está recheado de tecnologia para tirar o fôlego. Os bancos dianteiros têm função de massagem, o sistema de som conta com nove alto-falantes, e ainda temos um assistente de voz para quem não quer levantar da cadeira. Ah, e não esqueçamos do refrigerador integrado e da função de descarga V2G de 3,3 kW, que pode ser útil para carregar outros dispositivos. Para quem precisa de assistência, são 13 recursos que facilitam a vida, incluindo a condução semiautônoma de nível 2.

Preço e Competição

Embora o Aion V seja mais em conta que o Skoda Enyaq na Europa, ainda assim ele sai por 2,7 vezes o preço que custa na China, graças às tarifas e custos de importação. Mesmo assim, com autonomia generosa e tecnologia embarcada, ele chega para dar um caldo no competitivo mercado dos SUVs elétricos. Afinal, quem não quer um carro que além de bonito, ainda saiba tudo sobre tecnologia?