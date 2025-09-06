Último capítulo marca apenas 2 pontos de audiência em SP

A novela “A Caverna Encantada” se despediu do público na sexta-feira, 5 de setembro, após um total de 287 episódios exibidos. A produção, que foi dividida em quatro temporadas, cada uma representando uma estação do ano, misturou elementos de fantasia, romance e mistério, mas não obteve a audiência esperada.

O fim da trama passou quase despercebido na Grande São Paulo. De acordo com dados de audiência, a novela obteve apenas 2 pontos de Ibope, enquanto concorrentes no mesmo horário alcançaram números muito mais altos. A Globo, por exemplo, marcou 13,3 pontos, o “Cidade Alerta” da Record ficou com 5,3 pontos, o “Brasil Urgente” da Band teve 2,9 pontos e o programa infantil “Quintal da Cultura” da TV Cultura registrou apenas 0,5 ponto.

### Queda na audiência

“A Caverna Encantada” foi lançada com grandes expectativas, ocupando inicialmente o horário nobre das 21h. No entanto, a audiência foi abaixo do esperado, resultando em uma média de apenas 3,6 pontos, o que a tornou a novela inédita com pior desempenho nesse horário no SBT nos últimos 18 anos. Para tentar reverter a situação, a emissora mudou o horário da novela. Ela foi exibida às 13h45 e, posteriormente, no final da tarde, quando substituiu o dorama sul-coreano “Meu Amor das Estrelas”. Contudo, essas mudanças não tiveram o efeito desejado, e a novela encerrou sua exibição com uma média geral de 3,4 pontos.

### Mudanças na programação

Em função do desempenho insatisfatório e da queda na receita, a emissora decidiu fazer uma pausa nas produções de dramaturgia inéditas. Apesar disso, a suspensão não significa que o SBT abandonou completamente o gênero. A emissora planeja retornar em 2026 com uma nova abordagem.

Uma das principais novidades será uma coprodução com a Disney, que promete um formato inovador para mitigar riscos financeiros. Esse novo modelo inclui:

– Parcerias com produtoras terceirizadas

– Uso dos estúdios do SBT localizados em Osasco

– Divisão de despesas e lucros

– Produções voltadas especialmente para o público infantil e juvenil

Com essa estratégia, o SBT espera unir qualidade às produções e viabilidade econômica, mantendo-se competitivo em um cenário televisivo cada vez mais desafiador.