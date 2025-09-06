Shineray vende mais de 80 mil motocicletas no Brasil

O mercado de motocicletas no Brasil passou por uma reviravolta em 2025, e a Shineray está surfando essa onda de crescimento com muito estilo. A marca não apenas ampliou sua presença no país, mas também conquistou a confiança de novos consumidores. Isso tudo é resultado de uma estratégia que deu super certo, colocando a Shineray entre as grandes do setor.

Em agosto, a Shineray teve um mês incrível, batendo recordes ao emplacar nada menos que 11.446 motocicletas. No acumulado do ano, até agosto, foram impressionantes 81.984 unidades vendidas, um salto de 83,2% em relação a 2024. Quem diria que as duas rodas ganhariam tanto espaço, não é mesmo? E tudo isso se traduz em uma marca com um crescimento acelerado, mostrando que a Shineray veio para ficar.

E não para por aí! Em um único mês, a Shineray inaugurou 42 novas concessionárias. Agora, já são 314 pontos de venda espalhados pelo Brasil, todos oferecendo showroom, oficinas e um estoque completo de peças. É como se cada concessionária fosse uma extensão da família motorizada que eles estão criando por aqui.

A marca não está limitada a regiões específicas. A Shineray planeja abrir mais 148 lojas até o final de 2025, o que significa que os apaixonados por motos de diferentes partes do Brasil vão ter a chance de conhecer as máquinas que conquistaram tantas pessoas. A expansão é estratégica e busca atender a uma demanda crescente.

Atualmente, a Shineray ocupa a terceira posição no ranking nacional, ficando atrás apenas de gigantes como Honda e Yamaha. A participação de mercado da marca chegou a 6,17%, o maior índice já registrado, superando os 4,27% do ano anterior. Isso é um sinal claro de que a Shineray está se consolidando como uma força no segmento.

Wendel Lazko, o Gerente Geral de Negócios da Shineray, destaca que esse sucesso vem da combinação de preços acessíveis e qualidade. Ele comenta que o crescimento é resultado de um planejamento estratégico bem estruturado e da dedicação da equipe, garantindo que mais brasileiros tenham acesso às motos da marca.

Diante de tantas novidades, é bom lembrar: se você é apaixonado por duas rodas, a Shineray é uma marca que vale a pena conferir. Afinal, mais opções no mercado só trazem vantagens para nós, amantes das motos!