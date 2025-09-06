Gasolina com 30% de etanol tem leve queda de preço em agosto

Após meses de preços instáveis, os combustíveis deram um alívio para os motoristas brasileiros em agosto. A gasolina registrou uma pequena queda de 0,16%, chegando a R$ 6,34 o litro, o valor mais baixo do ano. O etanol, por sua vez, manteve-se estável em R$ 4,36. Uma novidade interessante foi a introdução da gasolina E30, que mistura 30% de etanol e promete baratear o preço final. Para quem está sempre de olho na bomba, essa é uma boa notícia, não é mesmo?

Em Brusque (SC), o impacto foi ainda mais sentido. Com a abertura de um novo posto no início de agosto, o preço da gasolina caiu de R$ 6,46 para até R$ 5,89, uma queda de quase 9%! Isso atraiu muitos motoristas, e a concorrência ficou acirrada, fazendo outros estabelecimentos repensarem seus preços. Já quem já passou por Brusque e pegou um trânsito ali entende bem como o preço do combustível pode mudar o humor na hora de dirigir.

O etanol hidratado permaneceu estável, refletindo um equilíbrio entre oferta e demanda. Como disse Renato Mascarenhas, diretor da Edenred Mobilidade, a maior proporção de etanol na gasolina deixou a mistura mais competitiva, ajudando a reduzir os custos sem prejudicar o mercado de biocombustíveis. Isso é algo que os motoristas devem ficar atentos, afinal, um biocombustível bem utilizado pode ser uma grande mão na roda.

Falando em regiões, o Sul foi a área com as quedas mais expressivas. A gasolina na região estava custando em média R$ 6,29, enquanto o etanol girava em torno de R$ 4,55. No Sudeste, os preços médios também estão bons: gasolina a R$ 6,19 e etanol a R$ 4,23, muito competitivos. Já o Norte viu os preços ficarem mais altos, enquanto no Centro-Oeste o etanol teve um aumento de 0,69%, subindo para R$ 4,36.

Entre os estados, o Rio de Janeiro se destacou por ter a gasolina mais barata, valendo R$ 6,12. Por outro lado, o Acre continua com o combustível mais caro, chegando a R$ 7,48. No quesito etanol, São Paulo apresentou o menor preço, R$ 4,09, enquanto o Amazonas ficou com o mais caro na faixa de R$ 5,46. Esses fatos mostram bem como a geografia ainda mexe muito com o custo do litro em nosso país, cada estado com sua particularidade.

No balanço geral, a leve queda na gasolina e a estabilidade do etanol trazem uma nova esperança para os motoristas. A introdução da E30 já está dando um fôlego na hora de abastecer. Em Brusque e em outras localidades, a competitividade entre os postos pode ser a chave para preços mais justos. Agora, é seguir de olho nas ruas e ver como essa mistura de etanol poderá impactar os preços nos próximos meses.