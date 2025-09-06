Fiat oferece desconto de R$ 22 mil no Fastback Audace para PcD

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 MHEV AT FLEX, modelo 2025/2026 na elegante cor Preto Vulcano, está com uma oferta imperdível. Para quem é PCD (Pessoa com Deficiência) e se encaixa nos critérios para isenção de impostos, o preço à vista caiu para R$ 137.990,00 — uma bela economizada de R$ 22 mil em relação ao preço original de R$ 159.990,00. Essa é uma chance incrível para quem está buscando um carro zero e cheio de personalidade.

Falando em personalização, o programa Autonomy permite que pessoas com capacidades motoras especiais dirigam ou sejam transportadas em veículos Fiat. Para entrar nesse programa, é necessário obter um laudo médico no Detran ou Ciretran da sua cidade, comprovando a deficiência física e a incapacidade de usar veículos convencionais. É um passo importante que abre novas possibilidades de mobilidade.

As concessionárias Fiat estão dando uma força nesse processo. Elas têm um atendimento exclusivo para a compra de veículos por PCD, oferecendo ajuda com toda a documentação, esclarecendo dúvidas e apresentando as opções de financiamento. Isso torna a experiência de aquisição mais tranquila e satisfatória.

De acordo com os números da Fenabrave, só entre janeiro e agosto de 2025, o Fiat Fastback vendeu 36.408 unidades, superando o concorrente usual, o Volkswagen Nivus, que teve 32.996 emplacamentos. É sempre bom ver um modelo nacional ganhando espaço e atenção no mercado.

Se você está pensando em desempenho, o Fiat Fastback Audace Hybrid não decepciona. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo, que entrega até 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. E para dar aquele apoio nas arrancadas e retomadas, ele conta com um sistema híbrido leve, que além de gerar energia, também atua como alternador e motor de partida. Praticidade e eficiência na medida certa para o dia a dia.

Esse conjunto de tecnologia vem com duas baterias de 12V — uma chumbo-ácido de 68Ah e outra de íon de lítio de 11Ah. Enquanto a primeira garante energia nas arrancadas, a segunda ajuda a manter tudo sempre operacional. É um detalhe que faz diferença, especialmente para quem está sempre na correria.

Sonhando em pegar a estrada? O Fiat Fastback pode ser o parceiro perfeito, combinando conforto, estilo e uma oferta atraente para quem precisa. Quem diria que um carro pode ser tão mais do que uma simples máquina, né?