Mundo Automotivo

Fiat oferece desconto de R$ 22 mil no Fastback Audace para PcD

Autor Rodrigo Campos
Fiat libera mega desconto de R$ 22 mil no Fastback Audace para PcD
Crédito da imagem: Destaque Fiat Sao Paulo

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 MHEV AT FLEX, modelo 2025/2026 na elegante cor Preto Vulcano, está com uma oferta imperdível. Para quem é PCD (Pessoa com Deficiência) e se encaixa nos critérios para isenção de impostos, o preço à vista caiu para R$ 137.990,00 — uma bela economizada de R$ 22 mil em relação ao preço original de R$ 159.990,00. Essa é uma chance incrível para quem está buscando um carro zero e cheio de personalidade.

Falando em personalização, o programa Autonomy permite que pessoas com capacidades motoras especiais dirigam ou sejam transportadas em veículos Fiat. Para entrar nesse programa, é necessário obter um laudo médico no Detran ou Ciretran da sua cidade, comprovando a deficiência física e a incapacidade de usar veículos convencionais. É um passo importante que abre novas possibilidades de mobilidade.

As concessionárias Fiat estão dando uma força nesse processo. Elas têm um atendimento exclusivo para a compra de veículos por PCD, oferecendo ajuda com toda a documentação, esclarecendo dúvidas e apresentando as opções de financiamento. Isso torna a experiência de aquisição mais tranquila e satisfatória.

De acordo com os números da Fenabrave, só entre janeiro e agosto de 2025, o Fiat Fastback vendeu 36.408 unidades, superando o concorrente usual, o Volkswagen Nivus, que teve 32.996 emplacamentos. É sempre bom ver um modelo nacional ganhando espaço e atenção no mercado.

Se você está pensando em desempenho, o Fiat Fastback Audace Hybrid não decepciona. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo, que entrega até 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. E para dar aquele apoio nas arrancadas e retomadas, ele conta com um sistema híbrido leve, que além de gerar energia, também atua como alternador e motor de partida. Praticidade e eficiência na medida certa para o dia a dia.

Esse conjunto de tecnologia vem com duas baterias de 12V — uma chumbo-ácido de 68Ah e outra de íon de lítio de 11Ah. Enquanto a primeira garante energia nas arrancadas, a segunda ajuda a manter tudo sempre operacional. É um detalhe que faz diferença, especialmente para quem está sempre na correria.

Sonhando em pegar a estrada? O Fiat Fastback pode ser o parceiro perfeito, combinando conforto, estilo e uma oferta atraente para quem precisa. Quem diria que um carro pode ser tão mais do que uma simples máquina, né?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor