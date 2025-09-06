Boris Casoy é homenageado no programa de Silvio Santos

Na edição deste domingo, 7 de setembro, o programa apresentado por Patrícia Abravanel no SBT traz uma proposta repleta de nostalgia, homenageando o jornalista Boris Casoy, que acumula mais de 60 anos de carreira. A “Sala do Artista” celebra a trajetória de Casoy, um marco no jornalismo brasileiro, enquanto a programação também será recheada com quadros clássicos, como “Topa Tudo por Dinheiro”, “Qual é a Música”, “Jogo das 3 Pistas” e as populares “Câmeras Escondidas”. Além disso, o programa contará com uma versão ampliada do “Show de Calouros”. A exibição começa às 19h, abrangendo todo o Brasil.

### Homenagem a um ícone do jornalismo

Boris Casoy é um nome consagrado no campo da comunicação, tendo iniciado sua carreira aos 15 anos como locutor esportivo na Rádio Eldorado. Ele passou por diversas emissoras, incluindo a TV Tupi e a TV Excelsior, onde apresentou o programa “Mosaico na TV”, que continua sendo um dos mais longos da TV brasileira. Em 1988, foi direcionado por Silvio Santos ao SBT, onde se tornou um dos primeiros âncoras do “TJ Brasil”, uma atração que combinava notícias, análises e entrevistas ao vivo. Suas expressões marcantes, como “Isto é uma vergonha!” e “Precisamos passar o Brasil a limpo”, tornaram-se parte do vocabulário popular. Além de seu trabalho no SBT, Boris também passou por outras grandes redes e atualmente tem um canal no YouTube. Como reconhecimento por sua carreira, ele receberá o “Troféu Imprensa Pela Sua História”, cuja entrega foi antecipada por motivos de saúde.

### Quadrantes de diversão com “Topa Tudo por Dinheiro”

O quadro “Topa Tudo por Dinheiro” retorna com novas provas e brincadeiras após obter um bom resultado de audiência no dia 31 de agosto, quando foi o programa mais assistido por 45 minutos na Grande São Paulo. Entre as atividades propostas estão “Prova da Esteira Puxa-Puxa”, “Mão na Lata”, e “Prova no Camarim: Torta na Cara”. As “Câmeras Escondidas” trazem uma nova pegadinha intitulada “A Casa que Some”, onde motoboys coletam documentos em um escritório de advocacia falso que desaparece, deixando as vítimas em uma situação confusa.

### Histórias de fé no “Jogo das 3 Pistas”

No “Jogo das 3 Pistas”, Patrícia Abravanel recebe Júnior Rostirola, pastor e autor do devocional “Café com Deus Pai”, e Karina Bacchi, atriz e empresária. Ambos compartilham relatos inspiradores sobre suas jornadas de fé e propósitos de vida. Karina, ganhadora do reality “A Fazenda”, também está escrevendo um livro sobre sua experiência.

### Música sertaneja em “Qual é a Música”

Na competição musical “Qual é a Música”, quatro duplas sertanejas se apresentam. Felipe & Rodrigo, Clayton & Romário, Diego & Arnaldo, e Kaique & Felipe irão interpretar algumas de suas canções mais populares, celebrando a diversidade do gênero e a riqueza da música brasileira.

### “Show de Calouros” com júri variado

O “Show de Calouros” contará com um júri composto por nomes conhecidos como Cela, Dudu Bertholini, Helen Ganzarolli e Lord Vinheteiro, que avaliarão uma variedade de performances, desde dublagens até coreografias com temas populares. O programa promete muitas surpresas, com talentos se apresentando em um espetáculo diversificado.

Com diversas atrações, este episódio do programa de Silvio Santos promete divertir o público ao mesmo tempo em que presta uma homenagem significativa a Boris Casoy.