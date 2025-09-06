Virtus Exclusive tem desconto e passa a custar menos que Tera

O Volkswagen Virtus Exclusive 2026 chega com novidades interessantes, especialmente para quem busca condições especiais. Se você é parte do grupo de pessoas com deficiência e está pensando em um carro novo, essa é uma boa oportunidade, já que há isenção de impostos na hora da compra.

Recentemente, essa versão do Virtus enfrentou um pequeno reajuste de R$ 1.500 comparado à tabela de agosto, mas ainda assim mantém seu charme e funcionalidade. O modelo se destaca com um custo-benefício excelente, apresentando um porta-malas de 521 litros — perfeito para aquelas viagens com a família ou para levar tudo que você precisa no dia a dia.

A versão que está dando o que falar é a Exclusive 250 TSI AT, com um preço sugerido de R$ 169.990. Agora, para quem se enquadra na categoria PcD, o valor reduz para R$ 134.789,35, resultando em uma economia de R$ 35.200,65. Importante lembrar que esses preços podem variar dependendo da localização, cor e opcionais que você escolher. Quem não gostaria de um desconto desses, não é mesmo?

As concessionárias Volkswagen estão preparadas para oferecer um atendimento personalizado para a categoria PcD. Isso significa que eles acompanham todo o processo de compra, ajudam com a documentação e esclarecem questões sobre prazos e financiamentos específicos. Se você já pegou trânsito pesado, entende a importância de ter esse suporte.

De janeiro a setembro de 2025, o Volkswagen Virtus marcou presença fazendo 24.682 emplacamentos, posicionando-se como o segundo sedan mais vendido do Brasil. Na liderança, está o Chevrolet Onix Plus, com 29.300 unidades. Para quem é apaixonado por carros, esses números vão além de estatísticas — são um sinal de que o Virtus tem um lugar especial no coração dos motoristas brasileiros.

E se você está curioso sobre o que rola sob o capô, o Virtus Exclusive 250 TSI é equipado com um motor 1.4 turbo flex de quattro cilindros, proporcionando até 150 cv e 25,5 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas. Isso é aquele tipo de motor que combina eficiência com uma dose gostosa de potência na hora da aceleração.

Se você ficou interessado, vale a pena visitar as concessionárias e conferir as condições. É sempre melhor sentir o carro na estrada, não acha?