Fiat oferece desconto de R$ 33,6 mil na Toro Volcano Diesel 2026

A Fiat Toro Volcano Turbo Diesel 2.2, ano/modelo 2025/2026, está chamando atenção com um preço à vista de R$ 210.490,00. Mas, se você é uma microempresa ou um produtor rural, pode aproveitar uma oferta especial e levar pra casa por apenas R$ 176.811,60. Um baita desconto, né?

Essa promoção, no entanto, não vale para pessoas físicas, PCD, taxistas ou empresas que não sejam microempresas. Fiquem atentos: a oferta é válida até 15/09/2025. Para garantir o seu exemplar, é só entrar em contato com a concessionária pelo telefone ou por canais digitais. Os valores podem variar de acordo com a região, cor e opcionais escolhidos, então é sempre bom conferir.

O que realmente impressiona é que, segundo a Fenabrave, a Fiat Toro liderou as vendas de picapes intermediárias em 2025, com mais de 30 mil unidades emplacadas até agosto. Para se ter uma ideia, a concorrência, como a Ram Rampage e a Chevrolet Montana, ficaram bem atrás.

Passando para o motor, a Toro Volcano Diesel vem com um 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, entregando 200 cavalos de potência e um torque de 45,9 kgfm. Ele é acompanhado de uma transmissão automática de nove marchas e tração nas quatro rodas. Quem já dirigiu em cidade e soube lidar com o trânsito pesado sabe o quão importante é ter um câmbio esperto. Por falar nisso, o consumo médio é de cerca de 10,2 km/l na cidade e pode chegar a 13 km/l na estrada — um bom número para quem viaja longas distâncias.

Quando pensamos em conforto e tecnologia, a Fiat não decepciona! A Toro Volcano Diesel 2026 vem equipada com rodas de liga leve aro 18, uma central multimídia de 8,4″ touchscreen e suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Há também comandos de voz, Bluetooth, MP3 e até carregador de celular por indução. É aquele toque de modernidade que faz a diferença, especialmente em viagens ou quando você precisa atender alguma chamada sem perder o foco na direção.

E para os detalhes das medidas… a Toro tem 4,95 metros de comprimento, 1,84 metro de largura, 1,68 metro de altura e um entre-eixos de 2,98 metros. A caçamba tem capacidade de 937 litros — o que é ótimo para quem precisa de espaço extra para carga.

Essas configurações impressionantes já colocam a Fiat Toro como uma das favoritas entre os amantes de picapes. Afinal, capacidade para trabalhar e conforto para viajar são uma combinação perfeita para o dia a dia nas estradas do Brasil.