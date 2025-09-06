Honda Prelude volta após 24 anos com influência do Civic Type R

A Honda decidiu trazer de volta um dos seus clássicos mais adorados: o Prelude! Depois de um hiato de 24 anos, o cupê esportivo dá as caras novamente no Japão com sua sexta geração, prometendo unir tecnologia de ponta e um conjunto híbrido. A meta é audaciosa: vender 3,5 mil unidades por ano no mercado japonês.

No design do novo modelo, a Honda buscou uma combinação de esportividade e eficiência. O motor é um 2.0 a gasolina, que trabalha em conjunto com dois propulsores elétricos, entregando em média 200 cv de potência. E a troca de marchas? Agora é feita por um sistema eletrônico que simula as trocas, trazendo uma experiência de condução que promete ser mais interativa.

Página Chique em Cada Detalhe

Diferente dos modelos anteriores, o novo Prelude tem uma estrutura que compartilha a plataforma e a mecânica com o Civic. Mas não se engane: ele vem com um design exclusivo que fala diretamente ao coração dos apaixonados por carros. A suspensão dianteira de duplo eixo, inspirada no Civic Type R, garante uma dirigibilidade afinada, enquanto as rodas de 19 polegadas e os bancos esportivos elevam o nível de conforto.

Visualmente, o novo Prelude é um espetáculo. A frente alongada, o teto com seu caimento suave e detalhes que fazem referência ao Toyota Prius compõem um estilo agressivo, que com certeza vai chamar atenção nas ruas. E quem não vai amar os faróis de LED afilados e o para-choque mais elevado que intensificam a pegada esportiva? Spoilers e acessórios opcionais deixam esse carro ainda mais próximo do mundo do desempenho.

Tecnologia e Conforto Andando Juntos

Dentro do carro, a central multimídia de 9 polegadas não deixa nada a desejar. Com Google integrado e suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, tudo fica mais fácil. E o pacote Honda Sensing, que inclui recursos como piloto automático adaptativo e frenagem autônoma, é um verdadeiro presente para quem passa muito tempo no trânsito. E vamos combinar, um som Bose de série e um porta-malas generoso são detalhes que fazem a diferença em qualquer viagem.

Ao falar de conforto, o espaço interno oferece lugar para quatro ocupantes, mas os bancos traseiros são mais apropriados para crianças ou pessoas baixas. O porta-malas, por sua vez, é prático e permite que você leve até uma bicicleta com a roda dianteira removida – ótima notícia para os ciclistas de plantão!

O Retorno que Agita o Mercado

Com o retorno do Prelude, a Honda espera fortalecer sua presença no nicho dos cupês esportivos híbridos, um segmento que andava meio à deriva. O modelo é lançado inicialmente no Japão, com preços a partir de 6,1 milhões de ienes (cerca de R$ 250 mil), e a expectativa é que ele chegue a outros mercados rapidamente.

Enfim, é bom ver a Honda investindo de novo em um clássico que faz parte da história da marca. E quem sabe, essa nova versão do Prelude não vira um novo sonho de consumo para os amantes de carros?