“Encontro” lança quadro sobre famílias de famosos na Globo

O programa “Encontro com Patrícia Poeta”, que vai ao ar nas manhãs da TV Globo, passará por mudanças em sua programação. A equipe do programa, sob a direção de Ariel Jacobowitz, está criando um novo quadro chamado “Encontro em Família”. Esse segmento foi idealizado para reunir artistas conhecidos do público junto com seus familiares. Os convidados para o quadro ainda estão sendo selecionados.

Ariel Jacobowitz assumiu a direção-geral do programa em julho, substituindo Alexandre Mattoso, que comandou o “Encontro” por sete anos. Antes de entrar na Globo, Jacobowitz trabalhou no SBT, onde dirigiu o “Programa Eliana” por 12 anos. Também teve uma breve passagem pela Band, onde ficou por três meses no “Melhor da Noite”, apresentado por Otaviano Costa.

Nos últimos tempos, o “Encontro” tem alcançado bons resultados de audiência, superando o programa “Mais Você” e atingindo médias de 6 a 7 pontos no Ibope em São Paulo. Esses números ajudam a consolidar a popularidade do programa, que é exibido logo após o “Bom Dia Brasil”, a partir das 9h30, de segunda a sexta-feira.

Além da nova fase do programa, também se comemora os três anos de Patrícia Poeta à frente do matinal, completados em julho. Ela divide a apresentação com outros colaboradores e convidados que trazem dinamismo às manhãs na emissora.

Atualmente, a direção-geral é de Ariel Jacobowitz, enquanto Patricia Carvalho é a responsável pela direção do programa. Claudio Marques é o supervisor de gênero, garantindo que o formato do programa esteja alinhado às estratégias da Globo em sua grade de variedades.