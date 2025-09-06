Golf GTI novo dobra o preço, mas oferece mais vantagens

Ontem, dia 5 de setembro, a Volkswagen do Brasil fez a tão aguardada revelação dos preços do novo Golf GTI, um símbolo do desempenho no mundo dos hatches esportivos. É um retorno emocionante, já que esse carro ficou fora do mercado brasileiro desde dezembro de 2019. Muita coisa mudou nesse tempo, e o GTI surgiu de uma nova geração que até já passou por uma atualização de estilo. Agora, ele chega mais exclusivo, importado e, claro, um pouco mais caro.

Os preços? A Volkswagen está pedindo R$ 430 mil pelo GTI de oitava geração, que mantém os clássicos bancos xadrez ventilados. Mas, se a ideia é um upgrade, o valor pode chegar a R$ 445 mil com bancos revestidos em couro, que ainda têm aquecimento e ventilação. Olhando para trás, dá até um pouco de saudade do GTI de sétima geração, que deixou o mercado por R$ 151.530. Se corrigirmos esse valor pela inflação, hoje seriam cerca de R$ 211 mil. Porém, o Golf GTI atual é bem diferente, e muitos dirão que é melhor.

Antigo era nacional e menos potente

A grande mudança entre as gerações está no fato de que o GTI de sétima geração era fabricado no Brasil, enquanto o de oitava chega importado em volumes menores. Por isso, já é compreensível esse aumento de preço. Ambas as versões possuem o conhecido motor EA888, um 2.0 turbo a gasolina. Mas a potência e o torque mudaram: enquanto o GTI de 2019 oferecia apenas 230 cv, o novo chega com 245 cv e o mesmo torque de 37,7 kgfm.

Os dois modelos têm câmbio automatizado de dupla embreagem (DSG) — mas aqui vem a parte boa: o novo tem sete marchas, contra seis do anterior. E quem gosta de aceleração já vai perceber a diferença: o novo GTI faz de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos. O antigo, por outro lado, precisava de 7 segundos.

Lista de equipamentos de série era mais enxuta

Agora, se a gente fala de equipamentos, o novíssimo Golf GTI dá uma verdadeira aula para a sua versão anterior. O modelo de 2019 contava com itens como ar-condicionado de duas zonas, direção elétrica e uma central multimídia de 8”. Além disso, tinha até câmera de ré, controle de estabilidade, tração, assistente de partida em rampas, sete airbags, e uma variedade de sensores. Era uma lista decente, mas o GTI de hoje traz muito mais.

Na cabine, a diferença é nítida. A sétima geração tinha uma configuração mais simples, com instrumentos analógicos. Já a nova versão exibe um design futurista, repleto de telas e comandos sensíveis ao toque, trazendo uma experiência mais moderna. Para quem valoriza tecnologia e conforto ao volante, essas inovações fazem toda a diferença.

E quem já pegou estrada sabe que a tecnologia pode melhorar também a performance em situações do dia a dia — desde o conforto até a eficiência do carro. Esse novo Golf GTI promete não só impressionar do lado de fora, mas principalmente dentro.