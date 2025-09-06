Audiência de “Vale Tudo” é superior a novelas atuais

O remake da novela "Vale Tudo", adaptado por Manuela Dias, conseguiu superar um começo difícil e atualmente apresenta uma média de 22,8 pontos de audiência no Ibope na Grande São Paulo. Esse desempenho já é melhor que o de produções recentes como "Um Lugar ao Sol" (22,3 pontos) e "Mania de Você" (21,2 pontos). No entanto, mesmo com essa recuperação, espera-se que a novela termine entre as menos assistidas do horário nobre da emissora. O último capítulo está previsto para ser exibido no dia 17 de outubro.

Desempenho de "Vale Tudo" após a pandemia

Apesar da melhora, "Vale Tudo" ainda fica atrás de outras novelas inéditas lançadas após a pandemia de Covid-19. Veja as médias gerais das produções nesse período:

Pantanal (2022) – 29,6 pontos

– 29,6 pontos Terra e Paixão (2023) – 26,6 pontos

– 26,6 pontos Renascer (2024) – 25,5 pontos

– 25,5 pontos Travessia (2022) – 24,2 pontos

– 24,2 pontos Vale Tudo (2025, em exibição) – 22,8 pontos

– 22,8 pontos Um Lugar ao Sol (2021) – 22,3 pontos

– 22,3 pontos Mania de Você (2024) – 21,2 pontos

No cenário atual, "Vale Tudo" não conseguiu se aproximar de fenômenos como "Pantanal", que se destacou como uma das maiores audiências da faixa nas últimas temporadas.

Nova aposta: "Três Graças"

Após "Vale Tudo", a Globo escalou "Três Graças", uma nova novela criada por Aguinaldo Silva, que retornou à emissora após um período fora. Essa escolha é vista como um esforço para recuperar a popularidade da faixa das 21h, que tem enfrentado dificuldades de audiência desde 2021.

O retorno de Silva destaca a tentativa da Globo de equilibrar tradição e inovação. Nos últimos anos, a emissora perdeu importantes autores: Manoel Carlos e Benedito Ruy Barbosa se aposentaram, Gilberto Braga faleceu em 2021 e Gloria Perez decidiu não renovar seu contrato. A falta desses veteranos deixou a faixa mais dependente de novos roteiristas, que ainda estão se firmando.

A trajetória de "Vale Tudo" indica que o público ainda acompanha as novelas da emissora, mas com uma audiência menor em comparação a décadas passadas. Especialistas apontam que o desafio está em misturar novas abordagens narrativas com os elementos tradicionais que sempre foram a marca da programação. A nova novela "Três Graças" representa uma tentativa da emissora de retomar a liderança em um cenário que tem se tornado cada vez mais desafiador, especialmente com o crescimento das plataformas de streaming e a fragmentação das audiências.