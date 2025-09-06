Mundo Automotivo

Carros mais vendidos no varejo em agosto

Autor Rodrigo Campos
Veja quais foram os carros mais vendidos no varejo em agosto
O mercado automotivo brasileiro continua a mostrar seu potencial e, em agosto, o varejo se destacou, representando 50,6% dos emplacamentos, somando 214.490 veículos. Isso significa que muita gente decidiu investir em carros novos, e é sempre interessante ver quais modelos estão fazendo sucesso por aqui.

Liderança das Montadoras

A Volkswagen continua no topo, sendo a escolha de 15,56% dos compradores, mantendo a liderança pelo terceiro mês consecutivo. A Fiat vem logo atrás, com 14,84%, e a Chevrolet, que já foi um dos gigantes do setor, caiu para a quarta posição, atrás da Hyundai e da Toyota. O mercado apresenta mudanças rápidas, e fica a pergunta: o que essas montadoras estão fazendo para conquistar os motoristas brasileiros?

Os preferidos do Público

O Hyundai Creta foi o campeão de vendas novamente, com 5.215 unidades, um número bem expressivo. A disputa foi acirrada, com o VW Polo logo atrás, apenas uma unidade separou os dois! Se você já dirigiu um Creta, sabe como ele oferece conforto e tecnologia, ideal para quem passa bastante tempo no trânsito. O Toyota Corolla Cross colocou-se no pódio também, vendendo 4.388 unidades. Para quem curte um SUV com bom espaço e conforto, esse modelo é uma excelente opção.

Top em Vendas

No ranking das vendas, além dos líderes, o VW Nivus e o Fiat Fastback garantiram suas posições. Esses modelos são práticos para o dia a dia e estão alinhados com o que os motoristas modernos buscam: design e funcionalidade.

SUVs em Alta

Os SUVs continuam a dominar, com diversas marcas mostrando força nesse segmento, como a Honda HR-V e a Chevrolet Tracker. O CAOA Chery Tiggo 7 também se destacou, vendendo 3.192 unidades. A variedade está favorável para quem quer um carro com conforto e espaço para a família.

Novidades e Desafios

Entre as novidades, o VW Tera chamou a atenção, conquistando uma boa quantidade de emplacamentos, mas ficou em 11º lugar. O GWM Haval H6 se manteve à frente do Jeep Compass, mostrando que os chineses estão se firmando no mercado. Os eletrificados também apareceram, com o BYD Dolphin Mini alcançando uma boa colocação.

Agora, é algo curioso: muitos motoristas se esquecem de pequenos detalhes, como a calibragem dos pneus. Um detalhe simples que pode fazer a diferença na hora de liderar sem preocupações.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

