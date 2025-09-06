Band lança “Cruel Istambul” e reforça apostas em novelas turcas

A Band apresenta nesta segunda-feira, 8 de setembro, às 20h30, a novela turca Cruel Istambul, marcando o retorno desse formato à sua grade de programação. A trama, que já conquistou fãs em vários países, traz uma história recheada de drama, ambição e conflitos que podem mudar para sempre a vida de duas famílias.

A narrativa gira em torno de Seher Yılmaz, interpretada por Deniz Uğur. Seher é uma mãe conservadora que vive em uma pequena cidade chamada Antáquia, localizada no sudeste da Turquia. Ela se dedica aos seus três filhos: Cemre, Ceren e Civan, além de sua sogra, Neriman. Após a morte do marido, Seher faz de tudo para manter a família unida, sem perceber que cada um de seus filhos tem suas próprias ambições e segredos.

A situação muda quando Neriman, a sogra de Seher, se almeja um status social mais elevado e, para isso, aproxima-se de Agah Karaçay, um empresário respeitado. Ela oferece a mão da neta Ceren em casamento, acreditando que isso trará novas oportunidades para a família.

Seher decide se mudar para Istambul, imaginando que encontrará melhores condições de trabalho na casa dos Karaçay. No entanto, ao chegar na capital, ela se vê diante de desafios que testam seus valores, especialmente ao perceber as ambições desmedidas de Ceren, que está disposta a fazer de tudo para conquistar um marido rico.

Na nova cidade, os Yılmaz se instalam perto da família Karaçay. Agah é casado com Şeniz, uma mulher manipuladora que dá grande importância às aparências. Eles têm dois filhos: Cenk, um jovem irresponsável e facilmente influenciável por Şeniz, e Damla, que enfrenta as contradições de sua própria família. Também vive na casa o sobrinho Nedim, que ficou paralítico após um acidente e é alvo de hostilidade por parte de sua tia, que guarda um segredo sobre ele.

O acordo entre Agah e Neriman gera uma série de conflitos que colocam em tensionamento lealdades, valores e laços familiares. A trama revela que a crueldade pode estar bem mais próxima do que se imagina, mostrando que ninguém é isento de culpa antes de ser colocado à prova.

Cruel Istambul é produzida pela Avşar Film e traz a direção de Cevdet Mercan, com a colaboração de Gökçen Usta e Şenol Sönmez. A novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30, com transmissão simultânea no site da Band e pelo aplicativo Bandplay.