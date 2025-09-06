Carros mais vendidos até setembro de 2025, segundo a Fipe

A Fiat Strada começou setembro com tudo, assumindo a liderança do mercado automotivo brasileiro. Até o início do mês, a picape emplacou impressionantes 2.919 unidades, abrindo uma boa diferença em relação ao Volkswagen Polo, que ocupa o segundo lugar com 1.922 vendas — uma distância de 1.003 carros. Pensa só como isso é animador para quem curte picapes!

Falando em novidades, o Chevrolet Onix deu um verdadeiro show de recuperação. No dia 5 de setembro, vendeu 702 unidades em um só dia, saltando da oitava para a terceira posição, com um total de 1.833 emplacamentos. Isso sim é agradar a plateia! Já no mundo dos SUVs, o destaque vai para o Toyota Corolla Cross, que continua reinando soberano, com 1.806 unidades comercializadas, enquanto o Hyundai Creta segue firme em segundo lugar, com 1.576 licenciamentos.

Mas não para por aí! O Volkswagen T-Cross registrou 1.563 vendas, mas está começando a sentir a pressão do novato Volkswagen Tera, que já marca presença entre os top 10, aparecendo em oitavo lugar com 1.415 unidades. Uma boa notícia para os fãs da marca! O Chevrolet Tracker, por sua vez, não ficou atrás e, na quarta colocação entre os SUVs, alcançou 1.511 emplacamentos.

Para quem gosta de sedãs, o Hyundai HB20S está se destacando como o mais vendido do Brasil, ocupando a nona posição no ranking com 1.351 unidades. O cenário está esquentando, e com o Fiat Pulse um pouco mais tímido, em 21ª posição com 793 unidades, a luta por espaço no mercado promete.

À medida que as fabricantes se reinventam, podemos esperar mais surpresas a cada mês. A Fiat Toro, já em sua linha 2026, começa a mostrar sua força com 1.124 emplacamentos, enquanto a Toyota Hilux, sempre querida, se firma como a picape média mais vendida, com 812 unidades licenciadas.

Agora, se você adora acompanhar o ranking de carros no Brasil, vejam só as informações dos mais vendidos em agosto de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 2.919 2 Volkswagen Polo 1.922 3 Chevrolet Onix 1.833 4 Toyota Corolla Cross 1.806 5 Hyundai Creta 1.576 6 Volkswagen T-Cross 1.563 7 Chevrolet Tracker 1.511 8 Volkswagen Tera 1.415 9 Hyundai HB20S 1.351 10 Volkswagen Saveiro 1.217

Esses dados vêm da Fipe Carros, com contribuições da Fenabrave. Assim, as emoções no mundo automotivo não param, e quem dirige sabe bem que o mercado é cheio de surpresas!