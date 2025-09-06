Carros mais vendidos até setembro de 2025, segundo a Fipe

A Fiat Strada começou setembro com tudo, assumindo a liderança do mercado automotivo brasileiro. Até o início do mês, a picape emplacou impressionantes 2.919 unidades, abrindo uma boa diferença em relação ao Volkswagen Polo, que ocupa o segundo lugar com 1.922 vendas — uma distância de 1.003 carros. Pensa só como isso é animador para quem curte picapes!
Falando em novidades, o Chevrolet Onix deu um verdadeiro show de recuperação. No dia 5 de setembro, vendeu 702 unidades em um só dia, saltando da oitava para a terceira posição, com um total de 1.833 emplacamentos. Isso sim é agradar a plateia! Já no mundo dos SUVs, o destaque vai para o Toyota Corolla Cross, que continua reinando soberano, com 1.806 unidades comercializadas, enquanto o Hyundai Creta segue firme em segundo lugar, com 1.576 licenciamentos.
Mas não para por aí! O Volkswagen T-Cross registrou 1.563 vendas, mas está começando a sentir a pressão do novato Volkswagen Tera, que já marca presença entre os top 10, aparecendo em oitavo lugar com 1.415 unidades. Uma boa notícia para os fãs da marca! O Chevrolet Tracker, por sua vez, não ficou atrás e, na quarta colocação entre os SUVs, alcançou 1.511 emplacamentos.
Para quem gosta de sedãs, o Hyundai HB20S está se destacando como o mais vendido do Brasil, ocupando a nona posição no ranking com 1.351 unidades. O cenário está esquentando, e com o Fiat Pulse um pouco mais tímido, em 21ª posição com 793 unidades, a luta por espaço no mercado promete.
À medida que as fabricantes se reinventam, podemos esperar mais surpresas a cada mês. A Fiat Toro, já em sua linha 2026, começa a mostrar sua força com 1.124 emplacamentos, enquanto a Toyota Hilux, sempre querida, se firma como a picape média mais vendida, com 812 unidades licenciadas.
Agora, se você adora acompanhar o ranking de carros no Brasil, vejam só as informações dos mais vendidos em agosto de 2025:
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Fiat Strada
|2.919
|2
|Volkswagen Polo
|1.922
|3
|Chevrolet Onix
|1.833
|4
|Toyota Corolla Cross
|1.806
|5
|Hyundai Creta
|1.576
|6
|Volkswagen T-Cross
|1.563
|7
|Chevrolet Tracker
|1.511
|8
|Volkswagen Tera
|1.415
|9
|Hyundai HB20S
|1.351
|10
|Volkswagen Saveiro
|1.217
Esses dados vêm da Fipe Carros, com contribuições da Fenabrave. Assim, as emoções no mundo automotivo não param, e quem dirige sabe bem que o mercado é cheio de surpresas!