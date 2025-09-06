Motos mais vendidas até 5 de setembro de 2025 segundo Fipe

Até o início de setembro, a Fenabrave revelou que a Honda CG 160 continua firme no topo da lista de motos mais vendidas no Brasil, com impressionantes 10.235 unidades emplacadas. A famosa Honda Biz vem logo atrás, ocupando o segundo lugar com 5.320 vendas. E não dá para esquecer da Honda Pop 110i, que também se destaca, com 4.687 motos emplacadas.
Ah, a vida sobre duas rodas! Quem já experimentou a cidade em cima de uma moto sabe como esses modelos se tornaram os queridinhos para o dia a dia. A agilidade em tráfego intenso e a economia de combustível são apenas algumas das razões pelas quais essas motos são tão populares entre os brasileiros.
A lista dos mais vendidos segue com a Honda NXR 160 Bros, que ficou em quarto lugar, com 4.287 unidadesSport 110i aparece em quinto lugar, com 2.379 emplacamentos, sendo o primeiro modelo fora da Honda a entrar no ranking. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que também brilha, com 1.899 motos vendidas.
Em sétimo lugar, encontramos a Honda CB 300F, com 1.390 unidades emplacadas. Na sequência, vem a Honda PCX 160 com 1.106 vendas, seguida pela Yamaha Fazer 250, que vendeu 1.059 unidades. Fechando o top 10, a Shineray XY 125 com 1.013 unidades emplacadas também merece uma menção honrosa.
A verdade é que, seja para trabalho, lazer ou simplesmente para cortar caminho de forma inteligente, essas motos emplacam cada vez mais, conquistando corações e garagens por todo o Brasil. Se você já teve a oportunidade de dirigir uma delas, sabe bem do que estou falando! Tanta variedade e opções é uma força a se considerar no nosso dia a dia nas ruas e estradas.
Agora, dê uma olhada nesse ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|10.235
|2º
|Honda Biz
|5.320
|3º
|Honda Pop 110i
|4.687
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|4.287
|5º
|Sport 110i
|2.379
|6º
|Yamaha YBR 150
|1.899
|7º
|Honda CB 300F
|1.390
|8º
|Honda PCX 160
|1.106
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.059
|10º
|Shineray XY 125
|1.013
Fique por dentro das novidades e das preferidas dos praticantes de duas rodas. As motos estão evoluindo constantemente e cada modelo traz uma proposta que se encaixa em diferentes estilos de vida, não é mesmo?