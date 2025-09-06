Motos mais vendidas até 5 de setembro de 2025 segundo Fipe

Até o início de setembro, a Fenabrave revelou que a Honda CG 160 continua firme no topo da lista de motos mais vendidas no Brasil, com impressionantes 10.235 unidades emplacadas. A famosa Honda Biz vem logo atrás, ocupando o segundo lugar com 5.320 vendas. E não dá para esquecer da Honda Pop 110i, que também se destaca, com 4.687 motos emplacadas.

Ah, a vida sobre duas rodas! Quem já experimentou a cidade em cima de uma moto sabe como esses modelos se tornaram os queridinhos para o dia a dia. A agilidade em tráfego intenso e a economia de combustível são apenas algumas das razões pelas quais essas motos são tão populares entre os brasileiros.

A lista dos mais vendidos segue com a Honda NXR 160 Bros, que ficou em quarto lugar, com 4.287 unidadesSport 110i aparece em quinto lugar, com 2.379 emplacamentos, sendo o primeiro modelo fora da Honda a entrar no ranking. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que também brilha, com 1.899 motos vendidas.

Em sétimo lugar, encontramos a Honda CB 300F, com 1.390 unidades emplacadas. Na sequência, vem a Honda PCX 160 com 1.106 vendas, seguida pela Yamaha Fazer 250, que vendeu 1.059 unidades. Fechando o top 10, a Shineray XY 125 com 1.013 unidades emplacadas também merece uma menção honrosa.

A verdade é que, seja para trabalho, lazer ou simplesmente para cortar caminho de forma inteligente, essas motos emplacam cada vez mais, conquistando corações e garagens por todo o Brasil. Se você já teve a oportunidade de dirigir uma delas, sabe bem do que estou falando! Tanta variedade e opções é uma força a se considerar no nosso dia a dia nas ruas e estradas.

Agora, dê uma olhada nesse ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 10.235 2º Honda Biz 5.320 3º Honda Pop 110i 4.687 4º Honda NXR 160 Bros 4.287 5º Sport 110i 2.379 6º Yamaha YBR 150 1.899 7º Honda CB 300F 1.390 8º Honda PCX 160 1.106 9º Yamaha Fazer 250 1.059 10º Shineray XY 125 1.013

Fique por dentro das novidades e das preferidas dos praticantes de duas rodas. As motos estão evoluindo constantemente e cada modelo traz uma proposta que se encaixa em diferentes estilos de vida, não é mesmo?