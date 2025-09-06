Previsão do tempo em Umuarama para domingo (07/09)

Neste domingo (07), a cidade de Umuarama exibe um clima típico do início da primavera, com céu limpo e sem previsão de chuvas. As condições meteorológicas são ideais, promovendo oportunidades para atividades ao ar livre e momentos de lazer sob a luz do sol.

### Previsão do Tempo em Umuarama: Detalhes do Dia

Durante o dia, as temperaturas devem variar entre 15,3°C e 27,2°C, proporcionando um clima confortável para os moradores. A umidade relativa do ar estará em torno de 63%, o que ajuda a evitar a sensação de ressecamento no ambiente. A visibilidade é considerada excelente, com uma média de 10 km, enquanto o vento soprará suavemente, podendo atingir 17,6 km/h, o que não deve gerar desconforto para quem estiver fora de casa.

### Fatores Astronômicos e Meteorológicos

O sol nasceu às 06h38 e deverá se pôr às 18h24, garantindo mais de 11 horas de luz natural, o que é perfeito para quem deseja aproveitar o dia ao máximo. Além disso, a lua estará cheia, com 99% de iluminação, oferecendo belas oportunidades para a observação do céu à noite. A previsão não indica chuvas ou tempestades, o que elimina riscos relacionados a fenômenos climáticos adversos.

### Cuidados e Bem-Estar

Com o céu limpo e o clima ameno, é importante que os moradores fiquem atentos à hidratação, mesmo que a umidade não esteja tão baixa. A exposição ao sol deve ser moderada, especialmente para pessoas com sensibilidade à luz, considerando que o índice UV está em 1,4. O tempo se apresenta favorável para realizar atividades externas, sem receios de inundações ou problemas relacionados a chuvas.

### Previsão do Tempo para Segunda-feira

Na segunda-feira (08), as temperaturas em Umuarama devem aumentar significativamente, com máxima prevista de 35,1°C e mínima de 18,6°C. O vento deve ficar mais forte, com velocidades de até 34,9 km/h, o que poderá ajudar a amenizar a sensação de calor, embora a umidade relativa do ar diminua para 44%. O céu deverá continuar claro e ensolarado, sem previsão de chuvas.

Assim, a população deve se preparar para um dia quente, com ventos moderados que poderão trazer um certo alívio durante o calor intenso.