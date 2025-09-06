Parques lineares: planejamento prioriza inclusão e diversidade

A conselheira Thaís Boamorte, que preside o Conselho Municipal LGBT de Ponta Grossa, destacou a importância de uma colaboração entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre). Este projeto prevê a criação de parques na cidade, com um investimento estimado em R$ 120 milhões. Para Thaís, essa iniciativa é crucial para a promoção de espaços de convivência e lazer, que desempenham um papel vital na saúde e no bem-estar da comunidade.

No entanto, ela enfatiza que a criação desses parques deve priorizar a inclusão e a diversidade. É fundamental que os ambientes sejam planejados para garantir que pessoas LGBTQIAP+ se sintam seguras e acolhidas nos novos espaços públicos.

Thaís argumenta que a construção de parques não é apenas uma questão de revitalização urbana, mas também de promover pertencimento e representatividade. Ela sugere que a iluminação adequada, banheiros acessíveis a todas as identidades de gênero, políticas de segurança contra discriminação e apoio a manifestações culturais diversas são elementos essenciais para transformar esses locais em verdadeiros pontos de encontro para a comunidade.

Além disso, o investimento público deve ser visto não apenas sob a ótica da infraestrutura, mas também como uma ação de cidadania. Deve reafirmar que os espaços da cidade têm que refletir as diversas vozes, histórias e cores que a compõem.

O Conselho da Comunidade, do qual Thaís faz parte, é formado por 14 membros representativos e tem como objetivo discutir e opinar sobre temas relevantes para a sociedade. As pautas discutidas são publicadas semanalmente em formato de vídeo ou artigo, visando ampliar o diálogo sobre as questões que afetam a vida dos cidadãos.