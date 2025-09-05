Tati Machado lidera o “Mais Você” na ausência de Ana Maria Braga

A partir do dia 8 de setembro, o programa "Mais Você" da TV Globo terá novidades. Durante as férias da apresentadora Ana Maria Braga, a jornalista e apresentadora Tati Machado assumirá a condução da atração matinal até o dia 26 do mesmo mês. Para marcar essa transição, Ana e Tati fizeram uma aparição conjunta na edição de sexta-feira, dia 5, onde trocaram conversas em um momento de despedida e boas-vindas.

Tati, conhecida por seu jeito espontâneo e carismático, expressou sua emoção ao receber o convite para liderar o programa. Em suas palavras: “Estou com borboletas no estômago porque é impossível substituir a insubstituível. Me sinto muito honrada por ter sido escolhida, e ninguém faz nada sozinho. Aqui temos uma equipe gigantesca, então, por ter eles, eu me sinto mais tranquila de assumir isso. Estou muito feliz.” Essa declaração evidencia a responsabilidade que Tati sentirá ao ocupar, mesmo que temporariamente, o espaço que Ana Maria construiu ao longo de mais de duas décadas nas manhãs da emissora.

Além de Tati, o período contará com a presença de Gil do Vigor, ex-participante do “Big Brother Brasil 21” e economista, que também é conhecido por sua energia contagiante. Ele fará comentários sobre os bastidores e episódios das novelas da Globo, participando de um quadro que tem conquistado a simpatia do público.

Na edição do dia 5 de setembro, o "Mais Você" também abordou temas relevantes, realizando um debate sobre doenças da coluna. Um médico especialista participou do programa, esclarecendo as causas mais comuns dos problemas na coluna, como má postura e sedentarismo, além de responder a perguntas dos telespectadores sobre diagnóstico e prevenção.

O "Mais Você", que vai ao ar de segunda a sexta-feira após o “Encontro com Patrícia Poeta”, é dirigido por Vivi De Marco e Frederico de Oliveira, e faz parte do núcleo de direção de Claudio Marques. O programa é uma importante aposta na grade matinal da emissora, oferecendo uma variedade de temas que vão desde entrevistas até informações práticas do dia a dia.