Preço, ficha técnica e itens de série no Fipe Carros

O Citroën Aircross XTR 7 2026 desembarcou no Brasil como a nova estrela da marca. O modelo atrai olhares com seu design moderno e exclusivo, rodas de 17 polegadas e pneus para uso misto, tudo isso com um precinho de R$ 129.990. E se você é da turma que adora viajar com a família ou amigos, vai curtir saber que ele acomoda até sete passageiros, além de ter um acabamento interno que se destaca.

Sob o capô, o Aircross XTR 7 vem equipado com o motor 1.0 turbo flex T200. Esse belezura entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, combinado a uma transmissão automática CVT com sete marchas simuladas. Quem já experimentou esse tipo de câmbio sabe como ele garante uma tocada suave, ideal para o dia a dia e viagens.

De janeiro a agosto de 2025, o Aircross vendeu 3.873 unidades, um número que deixa a desejar comparado a concorrentes como a Chevrolet Spin (14.084 unidades) e o Jeep Commander, que somou 9.600. Apesar dessa diferença, o Aircross mantém seu charme e funcionalidades que atraem.

Equipamentos de série do Citroën Aircross XTR 7 2026

O Aircross XTR 7 2026 traz uma boa lista de itens de série. Para começar, conta com uma porta USB tipo A para recarga e dados, além de uma tomada 12V. Para quem leva a família e os amigos, são duas portas USB-C de rápido carregamento na segunda fileira e outra para a terceira fileira. A terceira fileira é prática, com dois bancos individuais que podem ser rebatidos e removidos.

A segurança também não fica de fora, com quatro airbags, incluindo as laterais dianteiras. O painel recebeu um toque especial, com revestimento premium e costuras na cor Light Green, que combinam modernidade e sofisticação.

Além disso, o carro exibe detalhes como adesivos “XTR” e um aerofólio traseiro que adicionam um toque esportivo. Para quem gosta de ouvir música, são seis alto-falantes e ar-condicionado automático digital.

E não podemos esquecer do sistema Citroën Connect com tela touchscreen de 10 polegadas que possui espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Para manobras, a câmera traseira e os sensores de estacionamento facilitam bastante.

Ficha técnica do Citroën Aircross XTR 7 2026

Dando uma olhada na ficha técnica, o Aircross é um verdadeiro competidor:

Motor: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv a 5750 rpm

130 cv a 5750 rpm Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm

20,4 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máx.: 191 km/h

191 km/h 0-100 km/h: 9,7 segundos

Se você é do tipo que faz muitas viagens, o consumo é uma preocupação. Na cidade, são 7,9 km/l com etanol e 11,2 km/l com gasolina. Já em estrada, você consegue 9,1 km/l e 13 km/l, respectivamente. Com um tanque de 47 litros, é bom planejar bem as paradas!

Essa versão é grande também: com 4.320 mm de comprimento, 1.796 mm de largura e 1.651 mm de altura, ele oferece um espaço interno confortável, ideal para longas viagens. E na bagagem? O porta-malas conta com 493 litros, perfeito para acomodar tudo o que você precisar.

Em resumo, o Citroën Aircross XTR 7 2026 é uma boa opção para quem quer um SUV versátil, com um visual arrojado e um bom espaço interno, ideal para família e amigos. Se você já pensa nos próximos passeios de fim de semana, o Aircross pode ser um carro que vale a pena considerar!