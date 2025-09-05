Mundo Automotivo

Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025

Autor Rodrigo Campos
Novo Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025
Crédito da imagem: Xpeng

A Xpeng está prestes a dar um grande passo na Europa com o lançamento do novo modelo P7 elétrico. Ele será apresentado durante o Salão de Munique, em setembro de 2025. E, mais do que apenas um carro, a Xpeng quer mostrar suas inovações em inteligência artificial, mirando diretamente no público jovem e conectado.

Lançado na China no final de agosto, o novo P7 traz uma plataforma elétrica de 800 V e suspensão a ar de série. E há boas opções para todos os gostos: ele vem em quatro versões, com potências que variam de 357 a 594 cv e uma autonomia que impressiona, podendo chegar de 702 a 820 km. E quem já enfrentou uma estrada longa sabe como ter um carregamento ultrarrápido faz a diferença — aqui, você pode recuperar até 525 km em apenas 10 minutos!

Design que encanta

O visual do P7 é algo à parte. Afirmando-se com a linguagem “Xmart Face”, ele vem com uma barra de LED bem afilada, logotipo iluminado, maçanetas retráteis e ainda um spoiler traseiro ativo. São 5,01 metros de comprimento e uma aerodinâmica que desafia, com coeficiente de 0,201 Cd. Para completar, você pode escolher rodas de 20 ou 21 polegadas. E a versão mais top ainda conta com portas estilo tesoura e freios Brembo, o que é sinônimo de performance!

Luxo e tecnologia ao volante

Por dentro, o P7 se transforma em um refúgio sofisticado. O painel chamado de “Technology Island” abriga uma tela central giratória de 15,6” e um HUD de 87”, que traz uma nova experiência de visualização. E quem não gostaria de dirigir um carro com volante esportivo e bancos dianteiros que oferecem 16 ajustes, massageamento, ventilação e aquecimento? Para quem ama música, o sistema de som premium 7.1.4 conta com 23 alto-falantes, garantindo uma experiência envolvente.

Sucesso nas vendas

Esse modelo não é só beleza; ele também tem mostrado força no seu lançamento. Na China, foram mais de 10 mil pedidos feitos em apenas sete minutos! O Deutsche Bank estima que a Xpeng pode entregar até 39 mil unidades só em agosto, com uma meta ousada de 40 mil carros por mês. Isso coloca o P7 na lista dos elétricos mais promissores do ano.

Mesmo sem uma previsão oficial para o Brasil, o novo P7 já está chamando atenção com seu design moderno, tecnologia avançada e uma autonomia que deixa qualquer um animado. A estreia europeia no IAA Mobility 2025 deve firmar ainda mais o modelo como um dos sedãs elétricos mais destacados do mercado global.

Se você também está de olho nesse lançamento, fica a expectativa de vê-lo nas ruas, não é mesmo?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

