Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025

A Xpeng está prestes a dar um grande passo na Europa com o lançamento do novo modelo P7 elétrico. Ele será apresentado durante o Salão de Munique, em setembro de 2025. E, mais do que apenas um carro, a Xpeng quer mostrar suas inovações em inteligência artificial, mirando diretamente no público jovem e conectado.

Lançado na China no final de agosto, o novo P7 traz uma plataforma elétrica de 800 V e suspensão a ar de série. E há boas opções para todos os gostos: ele vem em quatro versões, com potências que variam de 357 a 594 cv e uma autonomia que impressiona, podendo chegar de 702 a 820 km. E quem já enfrentou uma estrada longa sabe como ter um carregamento ultrarrápido faz a diferença — aqui, você pode recuperar até 525 km em apenas 10 minutos!

Design que encanta

O visual do P7 é algo à parte. Afirmando-se com a linguagem “Xmart Face”, ele vem com uma barra de LED bem afilada, logotipo iluminado, maçanetas retráteis e ainda um spoiler traseiro ativo. São 5,01 metros de comprimento e uma aerodinâmica que desafia, com coeficiente de 0,201 Cd. Para completar, você pode escolher rodas de 20 ou 21 polegadas. E a versão mais top ainda conta com portas estilo tesoura e freios Brembo, o que é sinônimo de performance!

Luxo e tecnologia ao volante

Por dentro, o P7 se transforma em um refúgio sofisticado. O painel chamado de “Technology Island” abriga uma tela central giratória de 15,6” e um HUD de 87”, que traz uma nova experiência de visualização. E quem não gostaria de dirigir um carro com volante esportivo e bancos dianteiros que oferecem 16 ajustes, massageamento, ventilação e aquecimento? Para quem ama música, o sistema de som premium 7.1.4 conta com 23 alto-falantes, garantindo uma experiência envolvente.

Sucesso nas vendas

Esse modelo não é só beleza; ele também tem mostrado força no seu lançamento. Na China, foram mais de 10 mil pedidos feitos em apenas sete minutos! O Deutsche Bank estima que a Xpeng pode entregar até 39 mil unidades só em agosto, com uma meta ousada de 40 mil carros por mês. Isso coloca o P7 na lista dos elétricos mais promissores do ano.

Mesmo sem uma previsão oficial para o Brasil, o novo P7 já está chamando atenção com seu design moderno, tecnologia avançada e uma autonomia que deixa qualquer um animado. A estreia europeia no IAA Mobility 2025 deve firmar ainda mais o modelo como um dos sedãs elétricos mais destacados do mercado global.

Se você também está de olho nesse lançamento, fica a expectativa de vê-lo nas ruas, não é mesmo?