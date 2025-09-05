Mundo Automotivo

As motos mais vendidas até 4 de setembro de 2025

Crédito da imagem: Honda

A Honda CG 160 continua firme na liderança do mercado brasileiro de motos, com nada menos que 8.020 unidades vendidas até o dia 4 de setembro, de acordo com os últimos dados da Fenabrave. Quem já andou por aí sabe que essa moto é praticamente sinônimo de confiança e resistência nas ruas e estradas do Brasil.

Logo atrás, na segunda posição, está a Honda Biz, que também fez bonito com 4.262 vendas. Essa é a famosa motinha para quem busca praticidade e economia no dia a dia. Seguindo a Biz, temos a Honda Pop 110i, que registrou 3.754 unidades, ideal para quem roda nas cidades e precisa de agilidade.

Na quarta colocação, a Honda NXR 160 Bros garantiu 3.417 vendas. É uma querida entre os aventureiros que costumam desbravar estradas menos convencionais. Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou como o primeiro modelo fora da Honda no ranking, com 1.899 emplacamentos. E não podemos esquecer da clássica Yamaha YBR 150, que fechou o top 6 com 1.499 unidades vendidas. Essa moto é bem conhecida entre os brasileiros que buscam uma combinação de estilo e conforto.

A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 1.089 unidades, uma escolha popular para quem quer mais cilindrada sem perder a facilidade de manobra. A Honda PCX 160, com suas linhas modernas, vem em oitavo com 856 motos vendidas. Já a Yamaha Fazer 250 é a nona no ranking, somando 824 emplacamentos, perfeita para quem valoriza o desempenho. E, fechando o top 10, a Shineray XY 125, com 781 unidades, mostra que as motos de entrada também têm seu espaço.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 1608.020
Honda Biz4.262
Honda Pop 110i3.754
Honda NXR 160 Bros3.417
Sport 110i1.899
Yamaha YBR 1501.499
Honda CB 300F1.089
Honda PCX 160856
Yamaha Fazer 250824
10ºShineray XY 125781

Esse ranking, que foi produzido pela Fipe Carros com os dados da Fenabrave, revela não apenas as preferências do consumidor brasileiro, mas também a diversidade de motos disponíveis no mercado. Cada modelo tem seu charme e aproveitamento, e com certeza, cada um deles traz uma satisfação única ao pilotar.

