As motos mais vendidas até 4 de setembro de 2025

A Honda CG 160 continua firme na liderança do mercado brasileiro de motos, com nada menos que 8.020 unidades vendidas até o dia 4 de setembro, de acordo com os últimos dados da Fenabrave. Quem já andou por aí sabe que essa moto é praticamente sinônimo de confiança e resistência nas ruas e estradas do Brasil.

Logo atrás, na segunda posição, está a Honda Biz, que também fez bonito com 4.262 vendas. Essa é a famosa motinha para quem busca praticidade e economia no dia a dia. Seguindo a Biz, temos a Honda Pop 110i, que registrou 3.754 unidades, ideal para quem roda nas cidades e precisa de agilidade.

Na quarta colocação, a Honda NXR 160 Bros garantiu 3.417 vendas. É uma querida entre os aventureiros que costumam desbravar estradas menos convencionais. Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou como o primeiro modelo fora da Honda no ranking, com 1.899 emplacamentos. E não podemos esquecer da clássica Yamaha YBR 150, que fechou o top 6 com 1.499 unidades vendidas. Essa moto é bem conhecida entre os brasileiros que buscam uma combinação de estilo e conforto.

A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 1.089 unidades, uma escolha popular para quem quer mais cilindrada sem perder a facilidade de manobra. A Honda PCX 160, com suas linhas modernas, vem em oitavo com 856 motos vendidas. Já a Yamaha Fazer 250 é a nona no ranking, somando 824 emplacamentos, perfeita para quem valoriza o desempenho. E, fechando o top 10, a Shineray XY 125, com 781 unidades, mostra que as motos de entrada também têm seu espaço.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 8.020 2º Honda Biz 4.262 3º Honda Pop 110i 3.754 4º Honda NXR 160 Bros 3.417 5º Sport 110i 1.899 6º Yamaha YBR 150 1.499 7º Honda CB 300F 1.089 8º Honda PCX 160 856 9º Yamaha Fazer 250 824 10º Shineray XY 125 781

Esse ranking, que foi produzido pela Fipe Carros com os dados da Fenabrave, revela não apenas as preferências do consumidor brasileiro, mas também a diversidade de motos disponíveis no mercado. Cada modelo tem seu charme e aproveitamento, e com certeza, cada um deles traz uma satisfação única ao pilotar.