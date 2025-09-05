As motos mais vendidas até 4 de setembro de 2025

A Honda CG 160 continua firme na liderança do mercado brasileiro de motos, com nada menos que 8.020 unidades vendidas até o dia 4 de setembro, de acordo com os últimos dados da Fenabrave. Quem já andou por aí sabe que essa moto é praticamente sinônimo de confiança e resistência nas ruas e estradas do Brasil.
Logo atrás, na segunda posição, está a Honda Biz, que também fez bonito com 4.262 vendas. Essa é a famosa motinha para quem busca praticidade e economia no dia a dia. Seguindo a Biz, temos a Honda Pop 110i, que registrou 3.754 unidades, ideal para quem roda nas cidades e precisa de agilidade.
Na quarta colocação, a Honda NXR 160 Bros garantiu 3.417 vendas. É uma querida entre os aventureiros que costumam desbravar estradas menos convencionais. Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou como o primeiro modelo fora da Honda no ranking, com 1.899 emplacamentos. E não podemos esquecer da clássica Yamaha YBR 150, que fechou o top 6 com 1.499 unidades vendidas. Essa moto é bem conhecida entre os brasileiros que buscam uma combinação de estilo e conforto.
A Honda CB 300F aparece na sétima posição com 1.089 unidades, uma escolha popular para quem quer mais cilindrada sem perder a facilidade de manobra. A Honda PCX 160, com suas linhas modernas, vem em oitavo com 856 motos vendidas. Já a Yamaha Fazer 250 é a nona no ranking, somando 824 emplacamentos, perfeita para quem valoriza o desempenho. E, fechando o top 10, a Shineray XY 125, com 781 unidades, mostra que as motos de entrada também têm seu espaço.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|8.020
|2º
|Honda Biz
|4.262
|3º
|Honda Pop 110i
|3.754
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|3.417
|5º
|Sport 110i
|1.899
|6º
|Yamaha YBR 150
|1.499
|7º
|Honda CB 300F
|1.089
|8º
|Honda PCX 160
|856
|9º
|Yamaha Fazer 250
|824
|10º
|Shineray XY 125
|781
Esse ranking, que foi produzido pela Fipe Carros com os dados da Fenabrave, revela não apenas as preferências do consumidor brasileiro, mas também a diversidade de motos disponíveis no mercado. Cada modelo tem seu charme e aproveitamento, e com certeza, cada um deles traz uma satisfação única ao pilotar.