Notícias

Colégio agrícola de São Mateus do Sul ganha ônibus escolar novo

Autor Diogo Sobral
Colégio agrícola de São Mateus do Sul recebe novo ônibus escolar
Colégio agrícola de São Mateus do Sul recebe novo ônibus escolar

Na última quinta-feira, dia 4 de setembro, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná entregou quatro novos ônibus escolares destinados a colégios agrícolas da rede estadual. O investimento total foi de R$ 1,6 milhão, com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança aos estudantes durante os deslocamentos para atividades práticas e de campo, essenciais na formação agrícola.

As escolas que receberão os ônibus são os Colégios Estaduais de Ensino Profissional (CEEP) localizados em São Mateus do Sul, Cruz Machado, Goioerê e Laranjeiras do Sul, onde está o Naiana Babaresco. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Secretaria em Curitiba e contou com a presença do secretário estadual de Educação, Roni Miranda, e outros representantes da educação.

O secretário Roni Miranda afirmou que esses novos veículos não apenas aumentam a frota, mas também têm um impacto significativo na rotina dos alunos. Ele expressou a intenção de garantir que os estudantes tenham as condições necessárias para participar de todas as atividades, tanto dentro quanto fora da sala de aula, promovendo assim uma formação integral. A ideia é que eles estejam bem preparados não apenas para o mercado agrícola, mas também para outras oportunidades na indústria.

Renato Hey Gondin, coordenador de Colégios Agrícolas da Secretaria, ressaltou a importância da nova frota para a formação de técnicos que atuem no agronegócio, um dos pilares da economia do Paraná. Os ônibus facilitarão o acesso dos alunos às atividades práticas, estágios e visitas técnicas, essenciais para o aprendizado e desenvolvimento profissional.

Ademir José Santana, diretor do colégio de Goioerê, elogiou a chegada dos ônibus, destacando que eles serão fundamentais para levar os alunos a propriedades rurais e empresas parceiras. Santana mencionou que, além dos novos ônibus, a escola já recebeu um trator e 60 computadores, o que representa um investimento significativo do Governo Estadual na recém-inaugurada instituição.

Atualmente, o Paraná possui 15 colégios agrícolas, todos focados na formação técnica de jovens em áreas cruciais para o desenvolvimento rural. Nos últimos meses, essas instituições têm recebido investimentos significativos, incluindo a entrega de sete drones de pulverização agrícola e dez tratores modernos a 11 colégios.

Em fevereiro, foi inaugurado o Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Goioerê, com um investimento superior a R$ 24 milhões. O centro oferece uma infraestrutura completa, com laboratórios, biblioteca, refeitório e alojamentos para mais de 280 alunos. Além disso, em Londrina, está sendo construído o primeiro colégio agrícola tecnológico do país, com um investimento de R$ 20,7 milhões, previsto para ser entregue em 2026 e que se tornará uma referência nacional em tecnologia no agronegócio.

Outro importante avanço na educação agrícola paranaense é o programa Ganhando o Mundo Agrícola, criado em 2025, que é o maior programa de intercâmbio do Brasil voltado exclusivamente para alunos de colégios agrícolas. Neste primeiro ano, 100 estudantes tiveram a oportunidade de passar um semestre em Iowa, nos Estados Unidos, um dos principais centros do agronegócio global. Os estudantes estão aperfeiçoando o inglês e participando de práticas em fazendas, indústrias e universidades, trazendo de volta conhecimentos que terão um grande impacto em suas comunidades locais.

Essas iniciativas demonstram um comprometimento contínuo com a formação de profissionais qualificados para o setor agrícola, que é vital para o desenvolvimento econômico do estado.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor