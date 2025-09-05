Colégio agrícola de São Mateus do Sul ganha ônibus escolar novo

Na última quinta-feira, dia 4 de setembro, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná entregou quatro novos ônibus escolares destinados a colégios agrícolas da rede estadual. O investimento total foi de R$ 1,6 milhão, com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança aos estudantes durante os deslocamentos para atividades práticas e de campo, essenciais na formação agrícola.

As escolas que receberão os ônibus são os Colégios Estaduais de Ensino Profissional (CEEP) localizados em São Mateus do Sul, Cruz Machado, Goioerê e Laranjeiras do Sul, onde está o Naiana Babaresco. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Secretaria em Curitiba e contou com a presença do secretário estadual de Educação, Roni Miranda, e outros representantes da educação.

O secretário Roni Miranda afirmou que esses novos veículos não apenas aumentam a frota, mas também têm um impacto significativo na rotina dos alunos. Ele expressou a intenção de garantir que os estudantes tenham as condições necessárias para participar de todas as atividades, tanto dentro quanto fora da sala de aula, promovendo assim uma formação integral. A ideia é que eles estejam bem preparados não apenas para o mercado agrícola, mas também para outras oportunidades na indústria.

Renato Hey Gondin, coordenador de Colégios Agrícolas da Secretaria, ressaltou a importância da nova frota para a formação de técnicos que atuem no agronegócio, um dos pilares da economia do Paraná. Os ônibus facilitarão o acesso dos alunos às atividades práticas, estágios e visitas técnicas, essenciais para o aprendizado e desenvolvimento profissional.

Ademir José Santana, diretor do colégio de Goioerê, elogiou a chegada dos ônibus, destacando que eles serão fundamentais para levar os alunos a propriedades rurais e empresas parceiras. Santana mencionou que, além dos novos ônibus, a escola já recebeu um trator e 60 computadores, o que representa um investimento significativo do Governo Estadual na recém-inaugurada instituição.

Atualmente, o Paraná possui 15 colégios agrícolas, todos focados na formação técnica de jovens em áreas cruciais para o desenvolvimento rural. Nos últimos meses, essas instituições têm recebido investimentos significativos, incluindo a entrega de sete drones de pulverização agrícola e dez tratores modernos a 11 colégios.

Em fevereiro, foi inaugurado o Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Goioerê, com um investimento superior a R$ 24 milhões. O centro oferece uma infraestrutura completa, com laboratórios, biblioteca, refeitório e alojamentos para mais de 280 alunos. Além disso, em Londrina, está sendo construído o primeiro colégio agrícola tecnológico do país, com um investimento de R$ 20,7 milhões, previsto para ser entregue em 2026 e que se tornará uma referência nacional em tecnologia no agronegócio.

Outro importante avanço na educação agrícola paranaense é o programa Ganhando o Mundo Agrícola, criado em 2025, que é o maior programa de intercâmbio do Brasil voltado exclusivamente para alunos de colégios agrícolas. Neste primeiro ano, 100 estudantes tiveram a oportunidade de passar um semestre em Iowa, nos Estados Unidos, um dos principais centros do agronegócio global. Os estudantes estão aperfeiçoando o inglês e participando de práticas em fazendas, indústrias e universidades, trazendo de volta conhecimentos que terão um grande impacto em suas comunidades locais.

Essas iniciativas demonstram um comprometimento contínuo com a formação de profissionais qualificados para o setor agrícola, que é vital para o desenvolvimento econômico do estado.