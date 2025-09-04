Professor suspeito de abusar de oito alunas em Maringá

Maringá – Um professor de robótica, de 29 anos, está sendo investigado por suspeita de abuso sexual contra oito alunas adolescentes em Maringá, no Noroeste do Paraná. A Justiça concedeu uma medida protetiva em favor das estudantes nesta quarta-feira (4), com validade de 90 dias.

As investigações foram iniciadas após o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) receber uma denúncia sobre os atos do professor, que leciona em uma escola estadual na cidade.

A delegada Karen Friedrich Nascimento, da Polícia Civil do Paraná, informou que as alunas relataram comportamentos inapropriados do educador. Os relatos incluem toques indesejados, como acariciar o cabelo, os ombros e a cintura das alunas. Além disso, uma das vítimas afirmou que o professor teria esfregado seu órgão genital em seu braço.

O profissional já prestou depoimento e negou todas as acusações feitas por suas alunas. As oito estudantes também foram ouvidas e forneceram detalhes sobre os incidentes que teriam ocorrido em sala de aula.

Apesar dos depoimentos, o professor continuou a dar aulas na escola até a decisão da Justiça. O Nucria, por sua vez, solicitou a medida protetiva para assegurar a segurança das alunas enquanto o inquérito prossegue. A conclusão das investigações é esperada nos próximos dias.