Ram 2500 e 3500 2025 recebem acessórios personalizados no Brasil

Após a revelação das novas picapes Ram 2500 e 3500, agora a Ram do Brasil trouxe uma boa notícia: uma linha de acessórios oficiais para esses modelos. Imagine que são mais de 30 itens que prometem deixar sua picape ainda mais sofisticada e robusta, tudo isso com a vantagem de alguns acessórios sendo fabricados por aqui mesmo.

Acessórios que Fazem a Diferença

Entre os destaques, temos a capota marítima rígida elétrica, que não só dá um ar de modernidade, mas também traz praticidade na hora de carregar suas coisas. Os estribos com acionamento automático são uma mão na roda, especialmente para quem precisa de um acesso mais fácil ao interior da picape. E não podemos esquecer do tapete de caçamba e das ponteiras de escapamento, que são verdadeiros detalhes que fazem a diferença.

Se você curte estar sempre pronto para a aventura, acessórios como a capa Transbike e o engate de reboque são perfeitos para levar sua bike ou até um trailer nas viagens de fim de semana. E para quem dirige em estrada, sabe que qualquer item que facilite o dia a dia é sempre bem-vindo.

Produção Local e Variedade

A Ram decidiu produzir parte desses acessórios aqui no Brasil, o que ajuda a diminuir o tempo de espera na hora da compra e a deixar os preços mais competitivos. Todos os itens podem ser encomendados direto nas concessionárias Ram espalhadas pelo país, facilitando a sua vida.

O Que Há de Novo na Linha 2025

Na atualização mais recente, as Ram 2500 e 3500 vêm com o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output, que agora entrega impressionantes 436 cv e 149 kgfm de torque. Isso é um upgrade e tanto em comparação à geração anterior! O motor ganhou um novo bloco, cabeçote e turbina, sempre acompanhado de uma transmissão automática de oito marchas.

Visualmente, as picapes não deixaram a desejar. A nova grade frontal, faróis de LED e lanternas também em LED oferecem um visual arrojado. As rodas de 18 polegadas e pneus para uso misto se encaixam bem no estilo que os amantes de picapes adoram.

Além disso, agora temos retrovisores com ajustes e extensões elétricas e câmeras laterais que ajudam em manobras difíceis. Achou bacana? Espelho interno digital e a tampa da caçamba que abre por chave, painel ou aplicativo RAM Connect são detalhes que deixam a experiência ao volante ainda mais incrível.

Conforto e Capacidade

A Ram 2500 se destaca pelo conforto, com uma suspensão traseira de molas helicoidais que suporta uma carga de 1.001 kg e permite rebocar até 8.948 kg. Já a 3500 é feita para o trabalho pesado, com um feixe de molas que carrega até 1.597 kg e permite rebocar impressionantes 9.079 kg.

Os preços variam bastante, começando em R$ 559.990 para a 2500 Laramie e chegando a R$ 679.990 na 3500 Longhorn. É até fácil encontrar a configuração Night Edition da 2500 nos estoques, que era uma opção bem popular.

Equipamentos e Tecnologia

Essas picapes vêm com bancos dianteiros aquecidos e ventilados, e trata-se de um conforto que muita gente valoriza ao dirigir por longas distâncias. O sistema de som também é algo de se admirar: na 2500 temos a Alpine com nove alto-falantes, enquanto a 3500 ostenta um som Harman Kardon com 16 alto-falantes.

Para quem gosta de tecnologia, a série oferece assistentes como controle de cruzeiro adaptativo e visão 360 graus com oito câmeras. Pode crer, essa é a picape que combina poder e sofisticação, tudo na medida certa para quem ama pegar a estrada.