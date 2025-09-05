Volkswagen oferece até R$ 29.975 de desconto no Nivus para PcD

O Volkswagen Nivus passou por um ajuste de preços em setembro, com aumentos que podem chegar até R$ 3.700,00. A boa notícia é que a versão Sense não sofreu alteração no valor, enquanto as demais versões tiveram ajustes, que já estão atualizados no configurador online da marca. Essa mudança também impactou os preços para vendas diretas a pessoas com deficiência, refletindo na nova tabela de setembro.

Novos Preços do Nivus

Se você estava de olho na versão Comfortline 200 TSI, ela agora sai por R$ 149.990,00, o que representa um aumento de R$ 3.700,00. Para quem possui a isenção de impostos, o preço cai para R$ 122.904,03, oferecendo uma economia interessante de R$ 27.085,97. Agora, se você pensa em conforto e tecnologia, o Comfortline é uma escolha certeira.

A versão Highline 200 TSI também viu seu valor subir, ficando em R$ 165.990,00. Para pessoas com deficiência, que podem aproveitar os benefícios fiscais, o valor reduz para R$ 136.014,67, garantindo um abatimento de R$ 29.975,33. Isso acaba favorecendo muito quem está no mercado.

Por fim, se você é daqueles que curte uma pegada esportiva no volante, a versão GTS 250 TSI subiu R$ 3.000,00 e agora custa R$ 182.990,00. Para PcDs, o valor fica em R$ 160.460,63, com uma economia de R$ 22.529,37, o que é bastante atrativo.

Desempenho nas Vendas

De janeiro a agosto de 2025, o Nivus teve um desempenho bem legal no mercado, emplacando 32.996 unidades. Agora, em comparação com o Fiat Fastback, que liderou com 36.408 unidades, o Nivus ficou um pouquinho atrás. O Citroën Basalt fechou o pódio com 12.621 unidades.

Motorização e Versões

O Nivus oferece duas opções de motorização. As versões Sense, Comfortline e Highline trabalham com o motor 1.0 TSI, entregando até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. O torque de 20,4 kgfm garante uma condução ágil e eficiente. Todos esses modelos têm câmbio automático de seis marchas, proporcionando uma experiência de direção suave, principalmente em passeios longos.

Agora, se você optar pela versão GTS 250 TSI, vai encontrar um motor 1.4 TSI, que também estava presente no antigo Polo GTS. Com 150 cv de potência e um torque robusto de 25,5 kgfm, essa versão é perfeita para quem busca emoção na direção. Além disso, a suspensão e os freios foram aprimorados, resultando em uma performance dinâmica e sportiva.

Tabela de Preços para PcD

Para fechar, confere aí a tabela com os preços que você vai encontrar para cada configuração do Nivus em setembro de 2025:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Descontos Comfortline 200 TSI R$ 149.990,00 R$ 122.904,03 R$ 27.085,97 Highline 200 TSI R$ 165.990,00 R$ 136.014,67 R$ 29.975,33 GTS 250 TSI R$ 182.990,00 R$ 160.460,63 R$ 22.529,37

Esses valores podem variar conforme região, cor e opcionais, então vale dar uma pesquisada nas concessionárias! No final das contas, o Nivus é uma ótima opção, tanto pela sua tecnologia quanto pela economia nas compras para PcD. Se você dirige, com certeza entende o quanto uma experiência de direção pode fazer a diferença no dia a dia.