Leandro Lima começa gravações de Três Graças após Vale Tudo

O ator Leandro Lima anunciou em suas redes sociais que começa hoje, 4 de outubro, as gravações de sua nova novela na Globo, intitulada “Três Graças”. Essa nova produção chega logo após a conclusão de sua participação no remake de “Vale Tudo”.

Na trama, Leandro interpretará Herculano, um diretor de banco bem-sucedido e casado com Lena, que será interpretada por Bárbara Reis. A história gira em torno do desejo de Herculano de ajudar a esposa a realizar seu sonho de ser mãe. Lena já enfrentou várias perdas gestacionais, e isso leva Herculano a tomar decisões drásticas para tentar reverter essa situação. Essa abordagem coloca em questão a linha tênue entre amor, obsessão e sacrifício, elementos centrais na narrativa.

“Três Graças” explora a vida de três gerações de mulheres marcadas por experiências de abandono, maternidade precoce e desafios sociais que atravessam diversas épocas. A novela promete abordar temas relevantes, como gravidez na adolescência, desigualdade social e a luta pela reconstrução familiar, o que deve gerar uma forte conexão emocional com o público.

A obra é escrita por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, e José Luiz Villamarim supervisiona o gênero. A estreia da novela está prevista para 20 de outubro e contará com um total de 197 capítulos, garantindo sua presença na grade de programação até maio de 2026.

Com o lançamento de “Três Graças”, Aguinaldo Silva reafirma seu compromisso com a criação de narrativas que trazem questões sociais à tona, além de apresentar personagens complexos. O autor já é conhecido por sucessos anteriores, como “Senhora do Destino” (2004) e “Império” (2014), e espera que esta nova trama siga a mesma linha de relevância social e profundidade emocional.