Carros 4×4 batem recorde de vendas: confira a análise

Depois de analisar o crescimento da transmissão automática, é hora de falar sobre a evolução dos sistemas de tração nos carros. Quem já dirigiu sabe que o tipo de tração — se dianteira (FWD), traseira (RWD) ou integral (AWD/4×4) — faz uma boa diferença. Vamos entender como as preferências mudaram, especialmente nos EUA e na Europa.

Veículos grandes e tração nas quatro rodas

Quando se trata de tração 4×4, o tipo de carro conta muito. Carros maiores, como SUVs e picapes, costumam ter esse sistema. A tração nas quatro rodas virou um símbolo de força e capacidade, mesmo que nem sempre seja necessária.

Nos EUA, a realidade é bem diferente. Aqui, 75% dos carros leves vendidos são SUVs ou picapes. A adesão à tração nas quatro rodas é alta, com 63% dos veículos novos equipados com essa tecnologia. É um número impressionante, considerando que é algo que encarece o veículo e, muitas vezes, quem a compra nem precisa dela no dia a dia.

Imagine dirigir em estradas cada vez melhores, enquanto os carros estão ficando cada vez mais potentes. A tração integral, embora incrível em terrenos complicados ou em condições climáticas desfavoráveis, não é assim tão necessária para a maioria das pessoas. A não ser que vocêviva em áreas rurais ou enfrente invernos rigorosos, para a maioria dos motoristas isso se torna um extra.

Na Europa, a situação é diferente

Na Europa, a história é outra. Apenas 16% dos carros novos registrados nos principais mercados — Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha — têm tração nas quatro rodas. Essa porcentagem pode parecer pequena comparada aos EUA, mas é um salto em relação há 23 anos, quando apenas 5,6% dos carros vinham com esse sistema.

A preferência por tração dianteira é forte por lá, principalmente porque esses carros costumam ser mais baratos. E a maioria dos carros na Europa são de pequeno ou médio porte. Mesmo com o crescimento dos SUVs, a tração 4×4 ainda não conquistou tanto espaço; a maioria desses SUVs são versões mais altas de hatchbacks comuns.

Então, é interessante notar que, apesar das tendências, as necessidades dos motoristas variam bastante de um lugar para outro. Cada um tem suas prioridades e é isso que faz o mundo dos carros tão fascinante.