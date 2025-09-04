Daniel Ricciardo pede R$ 17,6 mi por Aston Martin 2023

O ex-piloto de Fórmula 1, Daniel Ricciardo, está colocando à venda um verdadeiro sonho sobre rodas: o Aston Martin Valkyrie 2023. Esse hipercarro, feito sob medida para ele, será leiloado no Zoute Concours Auction, na Bélgica, no dia 10 de outubro de 2025. O preço? Estima-se que chegue a impressionantes £ 2,4 milhões (ou cerca de R$ 17,6 milhões). Não é todo dia que se vê um carro desses indo para o leilão, né?

O Valkyrie é a tentativa da Aston Martin de criar um veículo que une a paixão pela velocidade da Fórmula 1 à inovação automotiva. Desenvolvido em parceria com a Red Bull Racing e com a assinatura de Adrian Newey, este carro não é apenas bonito; ele quebrou recordes e já fez voltar em Silverstone em 1min56s42, vencendo outros modelos de produção. Para quem ama velocidade, isso é música para os ouvidos.

Detalhes do Carro

Com uma downforce de 1.100 kg e um motor V12 de 6.5 litros que entrega 1.176 cv, esse carro impressiona até os mais experientes. E, claro, não é surpresa que pilotos de F1 tenham se interessado por uma das apenas 150 unidades produzidas. Ricciardo adquiriu o chassi número 089 enquanto estava na Red Bull e adicionou opcionais que custaram quase £ 150.000 (R$ 1,1 milhão). A pintura, chamada Badger Blue, custou £ 30.000 (R$ 219,7 mil) e faz referência ao seu apelido “Honey Badger”.

Os acabamentos são de primeira linha! A suspensão é em fibra de carbono, e as rodas em magnésio pesam apenas o que uma pena, custando £ 40.000 (R$ 293 mil). O interior não decepciona: volante removível com botões anodizados em prata e bancos revestidos com Alcantara Pure Black. Quem já sonhou em dirigir um carro desse calibre, sabe que é uma experiência única.

Quase Novo

Com apenas 160 km rodados, o carro está praticamente novo. Ricciardo comentou que o Valkyrie “parece um carro de corrida e tem aparência de carro de corrida”. Para ele, o único detalhe que foge do tradicional é o teto, mas ainda assim ele se sente à vontade, comparando-o com um carro de corrida “de verdade”. Impressões como essas aquecem o coração de quem vive em função da adrenalina ao volante.

Exclusividade e Tecnologia

Joe Twyman, vice-presidente da Broad Arrow, empresa que realizará o leilão, destacou a raridade do carro e o fato de ter sido configurado e possuído por um piloto de F1. O Valkyrie representa o que há de melhor em transformação de tecnologia de corrida para a rua, e com certeza é um item que gera desejo entre os apaixonados por automóveis.

Imagine só ter a chance de pilotar um carro desse? Para quem entende do assunto, cada detalhe é uma obra-prima. E agora, se você está pensando em leilões, é bom ficar de olho, pois esta pode ser uma oportunidade única de ter um pedaço da história da Fórmula 1 na garagem!