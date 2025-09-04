Globo apresenta novos roteiristas para projeto CRIA na teledramaturgia

A Globo anunciou os nove roteiristas que participarão da edição 2025 do programa CRIA, que visa revelar e formar novos talentos na teledramaturgia. O projeto terá início nesta quinta-feira, 4 de setembro, nos Estúdios Globo. Os selecionados têm perfis variados e incluem alguns já conhecidos por trabalhos reconhecidos.

Os nove nomes escolhidos são: Aline Garbati, Claudia Lage, Fabrício Santiago, Flavia Bessone, Laura Rissin, Mariana Torres, Paula Amaral, Paula Richard e Sérgio Goldenberg. Entre eles, destacam-se algumas experiências notáveis:

Claudia Lage foi coautora da novela "Lado a Lado", que ganhou um Emmy Internacional em 2013.

foi coautora da novela "Lado a Lado", que ganhou um Emmy Internacional em 2013. Paula Amaral foi responsável por temporadas de "Malhação" e também coassinou "Verão 90".

foi responsável por temporadas de "Malhação" e também coassinou "Verão 90". Paula Richard se destacou na Record como autora principal de tramas bíblicas, incluindo "O Rico e Lázaro" e "Jesus".

se destacou na Record como autora principal de tramas bíblicas, incluindo "O Rico e Lázaro" e "Jesus". Sérgio Goldenberg tem uma ampla experiência em novelas e séries e voltará para mais uma fase de sua carreira.

Como Funciona o CRIA

O CRIA oferece um laboratório intensivo, onde, ao longo de meses, os roteiristas participam de oficinas e recebem mentorias de profissionais renomados. O objetivo é que, ao final do programa, os participantes possam apresentar sinopses de novelas voltadas para os horários das 18h e 19h, além de desenvolver projetos originais para a plataforma Globoplay.

Lançado em 2021, o CRIA surgiu como uma resposta à diminuição do número de autores com capacidade para escrever novelas. A crescente demanda por conteúdos de longa duração, acelerada pela expansão da plataforma de streaming, gerou a necessidade de formar novos criadores.

Em 2024, a seleção anterior não trouxe muitos resultados em relação a sinopses prontas. Por isso, a emissora investe mais na turma de 2025, que mescla roteiristas da casa e talentos de outras experiências. Essa combinação visa equilibrar tradição e inovação, preservando a história da teledramaturgia brasileira, ao mesmo tempo em que abre espaço para novas vozes.

Foco na Renovação

Essa iniciativa demonstra o comprometimento da Globo em investir na formação de novos talentos e valorizar profissionais com sólida experiência. A emissora reconhece que a teledramaturgia é um dos maiores patrimônios da televisão brasileira. Para continuar relevante nesse campo, é essencial incentivar a entrada de novas gerações de autores.